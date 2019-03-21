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Bu haber 21 Mart 2019 13:42:55 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'ya Verilen Bekçi Kontenjanı Açıklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü 8 bin çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacağını duyuruymuştu. peki Şanlıurfa'ya verilen bekçi sayısı kaç olarak belirlendi.

Urfa'ya Verilen Bekçi Kontenjanı Açıklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü 8 bin çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacağını duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan duyuruda, 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında 81 il valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 8 bin erkek çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacağı belirtildi.

8 bin bekçi konusunda illere ayrılan kontenjanlar da belirlendi. Buna göre Şanlıurfa'da 280 bekçi alımı yapılacağı açıklandı



ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

1-) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2-) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
3-) En az 167 cm boyunda olmak,
4-) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
5-) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
6-) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
7-) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
8 -) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
9-) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
10-) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak
11-) Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),
12-) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
13-) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.
14-) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; enelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve besleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.
15-) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
16-) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
17-) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
18-) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
19-) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
UYARI: ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ OLANLARIN, EŞ VEYA ÇOCUKLARI SINAV ÜCRETİ YATIRMAYACAKTIR.
UYARI: Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sınavına başvuruda bulunan adaylardan;
•    Başvuru ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ön başvuru yapmayan ya da yapamayan,
•    Ön başvurusunu yaptığı halde şahsen başvurusunu yapmayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,
•    Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan,
•    Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,
Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri hiçbir şekilde geri ödenmeyecektir. Adaylar hangi tarihte ve nerede başvuru ve sınava katılacaklarını. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet ilanı tebligat niteliğindedir. Adayların sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden



Editör: Ahmet Şen





 
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