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Bu haber 21 Mart 2019 12:30:03 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'da 7 Keklik Doğaya Bırakıldı

Şanlıurfa'da kaçak avlandığı belirlenen 7 kınalı keklik doğaya bırakıldı.

Urfa'da 7 Keklik Doğaya Bırakıldı

Şanlıurfa’da  Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şanlıurfa Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekipleri, Pınarbaşı Mahallesi'ndeki bir adreste keklik satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti

 

7 Kınalı Keklik Bulunduğunu Tespit Edildi

Emniyet güçleriyle birlikte söz konusu adrese giden ekipler, kafes içerisinde kaçak avlandığı belirlenen 7 kınalı keklik bulunduğunu tespit etti.


 

Keklikler Doğaya Bırakıldı

Keklikler Veteriner hekim kontrolü sonucu doğaya bırakılmalarında bir sakınca görülmediğinden doğaya bırakılmış, kafesler imha edilmiştir. Söz konusu kabahate konu işle alakası olduğu tespit edilen şahıslara 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu gereği işlem yapılmıştır.
Keklikler ise  ekiplerce doğaya bırakıldı.


 



Editör: Ahmet Şen
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