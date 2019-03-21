Mehmet Özyavuz, Harran’ı Kendi Çıkarına Oynatıyor

Bakalım Bu Seçimde Harranlılar Tedavi Mi Edecek Yoksa Sırtına Mı Vuracak

Mehmet Özyavuz Harran’ı Daha Da Dibe Çekecektir

Beş yıldır belediye başkanlığı sürecinde iktidar partisinden başkan olmasına rağmen ilçesine hiç bir katkı sağlayamayan Mehmet Özyavuz, şimdi de tenis topu gibi bir Demokrat Parti bayrağını çekiyor. Ardından indiği AK Parti treninin arkasından koşuyor.Tutarsız açıklamaları ile gündemi fuzuli meşgul eden Mehmet Özyavuz, Harran belediye başkanlığını kendisine baki görüyor ki, kendisine güvenenlerin de bir o yana bir bu yana çekerek akılları ve aklını bulandırıyor.Rivayete göre divan edebiyatı şairleri Bağdatlı fuzuli ve Ruh-i çarşıda dolaşırken, başı boş derisi uyuz olmuş bir kopek görürler; Ruh-i hemen hiciv eder, Üstad bu uyuz kelp ne gezer böyle fuzulî fuzuli der...Üstad Fuzuli tebessüm eder ve güler Harran’a kadar yolu var oraya kadar gider, orada iyi hekimler var ya tedavi edereler kurtulur, yada vururlar sırtına çıkar ruh-i der.Ayrıca başka bir partiden olup da halka yalan söyleyerek “Ben AK Parti'ye geçeceğim” deyip oy toplamak ne kadar ahlaki ve vicdanidir. Bugün de Demokrat Partinin genel başkanını Harran da karşılayacak olan Özyavuz, Demokrat Parti genel başkanın gözlerin içine bakarken hiç sıkılmayacak mı? Hiç utanmayacak mı? Demokrat Partiden aday olup sonra geçemeyeceği halde, ben AK Parti'ye geçeceğim demek onları kandırmak demektir.Harranlılar, mevcut iktidardan yararlanacaklardır. Zaten iki dönemdir Harran köy gibi yönetilmekte. Bu gidişle Mehmet Özyavuz Harran’ı da daha da dibe çekecektir. Harranlıların buna çok dikkat etmesi gerekmektedir. Ülkede böyle bir beka sorunu varken ufak hesaplarla cumhurbaşkanımızı hançerlemek vatana ihanettir. Zaten geçen gün Urfa'ya gelen tarım bakanı daha tüm ilçelerden rekor oy beklediklerini söylemektedir bu nedenle Sayın cumhurbaşkanımızı desteklemek hepimizin boynunun borcudur.Editör: Ahmet ŞenEditör: Ahmet Şen