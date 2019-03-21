Ali İhsan Yavuz, Dolar Yerel Seçimden Sonra Daha da Düşecek

Ne Olur İsrail Bize İnsansız Hava Aracı Ver

"Dolar Seçimden Sonra Daha da Aşağıya Düşecek"

Kaynarca ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi'ni ziyaret eden Yavuz, seçim sonrasındaki süreçte Türkiye'nin daha da yıldızının parladığı, kendi oyununu oynadığı, coğrafyayı adeta yukarılara çektiği, dünyada da olması gereken noktayı aldığı manzaraya sahip olacağını anlattı.Yavuz, "Artık dünyaya insansız hava aracı satıyoruz. Tank satacağız, nükleer santrallerimizi kuracağız ve bu boşa giden paralar artık gitmeyecek, işçimize, çiftçimize, esnafımıza, memurumuza geri dönecek." şeklinde konuştu.Daha sonra ilçeye bağlı Büyükyanık Mahallesi'ne vatandaşlara hitap eden Yavuz, geçmiş dönemlerde yaşanan uluslararası sıkıntılara değindi.Türkiye'nin terörle mücadelesinde yalnız bırakıldığını aktaran Yavuz, şunları kaydetti:"Devlet büyük yatırımlar yapıyor ancak bir türlü insansız hava aracı üretemiyordu dün ama bugün dünyanın en iyi insansız hava aracını üretiyor, bize en lazım olan. Çünkü Türkiye'yi terörle bölmeye çalışıyorlardı. 'Belki yolu sonra yaparız, suyu bir parça zahmete katlanarak akıtırız ama terör örgütünü kurutamazsak, belini kıramazsak bu ülkede çok büyük sıkıntılar çekeriz' çekerdik. Türkiye tam bu noktada dünyanın en iyi insansız hava aracını silahlı silahsız üretti. Şu anda terör örgütü çok büyük kayıp veriyor, beli adeta kırıldı, şehirlerde yok, neredeyse kurutuldu. En büyük imkan ne? İnsansız hava araçları. Eğer devlet bunu yapamasaydı biz dilenmeye devam edecektik, 'Ne olur İsrail bize insansız hava aracı ver' diye."Yavuz, Türkiye'nin koalisyon hükümetleri dönemlerinde zayıfladığını ifade ederek, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildi. İş koalisyonlara kalmadan Cumhur İttifakı'nın partileri adım attı, birlikte sistemi değiştirdi. Emin olun gelecekte bu çok konuşulacak ve Türkiye'nin en önemli icraatı olarak görülecek. Bundan yüzde 100 emin olunuz. Ben buna kayıtsız şartsız inanıyorum." diye konuştu.Dövizdeki dalgalanmadan kaynaklı yaşanan sıkıntıların dış kaynaklı olduğunu dile getiren Yavuz, bu hamlelerin amacının Türkiye'yi eski günlerine geri çevirmek olduğunu söyledDoların 7,3 liralardan 5 liralara inmesinin nedeninin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olduğunu söyleyen Yavuz, şöyle devam etti:"Çok hızlı adımlar atıldı, çok hızlı kararlar verildi ve toparlandı. Emin olun seçimden sonra daha da toparlayacak. Seçimden sonra daha da aşağıya düşecek. Neden? Artık kriz üretmeyen, kaos üretmeyen, bize çok hızlı karar aldırtan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi var."Ziyaretlerde Yavuz'a eşlik eden AK Parti Kaynarca Belediye Başkan Adayı Murat Kefli de projelerini anlatarak vatandaşlardan destek istedi.Editör: Ahmer Şen