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Bu haber 20 Mart 2019 22:00:05 Tarihinde eklenmiştir.

Survivor Yarışmacısı Ecem Karaağaç Böyle Kandırıldı

Survivor 2018'de yer alan Ecem Karaağaç yarışmada birincilik vaadinde bulunan kişiyle defalarca birlikte olmuş, elenince de savcılığa başvurmuş.

Survivor Yarışmacısı Ecem Karaağaç Böyle Kandırıldı

Survivor yarışmasına katılacağını sosyal medya üzerinden ilan eden Ecem Karaağaç'a bir takipçisi, "Sana enerji lazım. Tanıdığım biri var, sana enerji yüklerse birinci olursun" diye mesaj attı. Karaağaç, teklifi kabul edip kendisine tavsiye edilen kişiyle buluştu.


Göz6 ve Survivor yarışmalarıyla tanınan Ecem Karaağaç, bugün akılalmaz bir haberle gündeme geldi. Ecem Karaağaç , Survivor'a gitmeden önce 'enerji yüklemesi' vaadiyle kandırıldığını ve istismar edildiğini öne sürerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurduğu iddia edildi.
 

ECEM KARAAĞAÇ KİMDİR?


Ecem Karaağaç, 14 Temmuz 1991 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Lise 3. Sınıfta Amerika'ya ggitti, Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. Ecem Karaağaç, futbol, fitness, boks gibi spor dallarıyla uğraştı. 7 yıl profesyonel olarak basketbol oynadı. 3 yıl profesyonel yüzücülük yaptı. Okçuluk ve binicilik ile ilgilendi.
Ecem Karaağaç, Göz6'nda finale kalmayı başaran üç kadın yarışmacıdan biriydi. Göz 6 yarışmasında Survivor için yarışan Karaağaç, Survivor biletini Berna Keklikler'e kaptırmıştı.


Editör: Ahmet Şen


 
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Survivor Yarışmacısı Ecem Karaağaç Böyle Kandırıldı
Survivor Yarışmacısı Ecem Karaağaç Böyle Kandırıldı
Survivor 2018'de yer alan Ecem Karaağaç yarışmada birincilik vaadinde bulunan kişiyle defalarca birlikte olmuş, elenince de savcılığa başvurmuş.
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