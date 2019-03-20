Hacı Musa Aşiretinden Bayık'a Büyük Destek

Hilvan'ın önde gelen aşiretlerinden Hacı Musa aşiretinden Güzel ailesi ile Şeyhanlı Aşiretine mensup Aydoğdu aileleri AK Parti'ye katılarak Başkan Adayı Aslan Ali Bayık'a açık destek vereceklerini açıkladı. Çimdelli Mahallesi'nde ikamet eden aileler, önceki akşam toplu halde Aslan Ali Bayık'ın seçim bürosuna giderek seçimde tercihlerini AK Parti Adayı ndan yana kullanacaklarını belirtti.31 Mart'a sayılı günler kala seçmenle buluşma çalışmalarını aralıksız sürdüren Hilvan Belediye Başkanı ve Ak Parti Belediye Başkan Adayı Aslan Ali Bayık, hizmete inanan herkes yanımızda yer alıyor dedi.Seçim bürosuna gelen binlerce kişiye hitap eden Bayık 'Öncelikle gücümüze güç katan ve hizmete inanıp yanımızda yer alan Hacı Musa Aşiretinden Güzel Ailesi ve Şeyhanlı Aşiretinden Aydoğdu Ailesi mensuplarına şükranlarımı sunuyorum. Adaylığımızın kesinleşmesinin ardından yaptığımız balkon konuşmasında Hilvanlılara sanayiden, üretimden, iş ve aştan, barıştan ve huzurdan bahsettik. HDP ise tam aksine zindanlardan, kelepçelerden ve açlık grevlerinden korkmadıklarını belirtti. Hiçbir siyasi partinin AK parti kadar söz verdiği vaatleri yerine getiremeyeceğini hepimiz biliyoruz. Çünkü güçlü bir liderimiz ve güçlü bir iktidarımız var. Allah'ın izniyle hep birlikte kazandığımız zaman vaat ettiğimiz her projeyi güçlü liderimiz Sayın recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde hizmet olarak ayaklarınıza getireceğiz.EditörAhmet Şen