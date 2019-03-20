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Bu haber 20 Mart 2019 20:30:59 Tarihinde eklenmiştir.

Şehzade Halı'da İşçiler İş Bıraktı

Şehzade Halı'da işçiler verilmeyen hakları nedeniyle iş bıraktılar. 1 yıldır doğru düzgün ücret alamayan, maaşları sürekli eksik yatan işçiler işi bıraktı

Şehzade Halı'da İşçiler İş Bıraktı

-Şehzade Halı'damaaşları sürekli eksik yatan işçilere zamda verilmiyordu.
 

Doğru Düzgün Maaş Alamıyorlardı

Gaziantep'te bulunan Şehzade Halı'da işçiler verilmeyen hakları nedeniyle iş bıraktılar. 1 yıldır doğru düzgün ücret alamayan, maaşları sürekli eksik yatan işçilere zamda verilmiyordu. Baskılara ve küfürlere maruz kalan işçiler sık sık ücretsiz izne çıkarılıyordu.

 

17 İşçi İş Bıraktı

Şehzade Halı firması yaşadıkları bu haksızlıkların giderilmesini isteyen işçilerin taleplerini kabul etmedi. Bu yüzden 17 işçi iş bıraktı. Sendikamızın verdiği bilgiler doğrultusunda işçiler haklarını aramak için hukuk mücadelesine başlayacaklar.
Şehzade Halı firmasını işçilerin taleplerini kabul etmeye, işçilerin haklarını vermeye çağırıyoruz.



Editör: Ahmet Şen
 
 
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