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Bu haber 20 Mart 2019 19:15:27 Tarihinde eklenmiştir.

Erkuş,Urfa'da Bir İlki Gerçekleştirdi

Şanlıurfa il Sağlık Müdürü Doç. Dr. M. Emre Erkuş'un Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kazandırılan Anjiografi ünitesi bu hafta hizmet vermeye başladı.

Erkuş,Urfa'da Bir İlki Gerçekleştirdi

Bu sağlık müdürü başka göreve geldiği ilk günden belli. Urfa için çalışan ve ilk icraatlarından biri olarak da hastanelerin vekalet ile yönetilen başka kimliklerini asil atama yapan Doç.Dr. Emre Erkuş Uzun süredir sabırsızlıkla beklenen, müdürlüğümüzün yoğun uğraşları ve gayretleri sayesinde Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kazandırılan Anjiografi ünitesi bu hafta hizmet vermeye başladı.





 

İlk Kalp Anjiografi İşlemini De Kendisi Gerçekleştirdi

Açılış Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. M. Emre ERKUŞ, beraberindeki İl Sağlık Müdürlüğü Başkan ve Başkan yardımcıları, Hastane İdarecileri ve ünitenin çalışanları ile birlikte yapıldı. Ünitenin açılışına katılan Şanlıurfa il Sağlık Müdürü Doç. Dr. M. Emre ERKUŞ ilk Kalp Anjiografi işlemini de kendisi gerçekleştirdi.


Ayrıca ünitenin içinde oluşturulan 15 yataklı koroner yoğun bakım ünitesi yeni düzenlemelerle hem Anjiografi öncesi hem de gerektiğinde Anjiografi sonrasında hizmet vermek üzere açıldı.




Editör: Ahmet Şen
 
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Sağlık
Erkuş,Urfa'da Bir İlki Gerçekleştirdi
Erkuş,Urfa'da Bir İlki Gerçekleştirdi
Şanlıurfa il Sağlık Müdürü Doç. Dr. M. Emre Erkuş'un Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kazandırılan Anjiografi ünitesi bu hafta hizmet vermeye başladı.
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