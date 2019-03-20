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Bu haber 20 Mart 2019 18:06:53 Tarihinde eklenmiştir.

HDP’li Ayşe Sürücü'ye 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'ye, "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçundan yargılandığı davada, 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

HDP’li Ayşe Sürücü'ye 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası

-Sürücü  Mart 2016'da Şanlıurfa Valiliği tarafından yasaklanan eylem ve etkinliklere katıldığını belirterek cezalandırılmasını talep edildi
 

Duruşmaya Avukatı Hidayet Enmek Katıldı

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Sürücü'nün avukatı Hidayet Enmek katıldı.
 Duruşma savcısı esas hakkında mütalaasında, sanığın 8 Mart 2016'da Şanlıurfa Valiliği tarafından yasaklanan eylem ve etkinliklere katıldığını belirterek, atılı suçtan cezalandırılmasını talep etti.
 

 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası Verdi

Mahkeme heyeti, sanığa "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.



Editör: Ahmet Şen
 
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HDP’li Ayşe Sürücü'ye 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası
HDP’li Ayşe Sürücü'ye 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası
HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'ye, "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçundan yargılandığı davada, 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.
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