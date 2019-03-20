HDP’li Ayşe Sürücü'ye 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası

-Sürücü Mart 2016'da Şanlıurfa Valiliği tarafından yasaklanan eylem ve etkinliklere katıldığını belirterek cezalandırılmasını talep edildi
Duruşmaya Avukatı Hidayet Enmek KatıldıEdinilen bilgiye göre, Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Sürücü'nün avukatı Hidayet Enmek katıldı.
Duruşma savcısı esas hakkında mütalaasında, sanığın 8 Mart 2016'da Şanlıurfa Valiliği tarafından yasaklanan eylem ve etkinliklere katıldığını belirterek, atılı suçtan cezalandırılmasını talep etti.
1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası VerdiMahkeme heyeti, sanığa "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.
Editör: Ahmet Şen
Yorum Yap