HDP’li Ayşe Sürücü'ye 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası

Duruşmaya Avukatı Hidayet Enmek Katıldı

1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası Verdi

-Sürücü Mart 2016'da Şanlıurfa Valiliği tarafından yasaklanan eylem ve etkinliklere katıldığını belirterek cezalandırılmasını talep edildiEdinilen bilgiye göre, Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Sürücü'nün avukatı Hidayet Enmek katıldı.Duruşma savcısı esas hakkında mütalaasında, sanığın 8 Mart 2016'da Şanlıurfa Valiliği tarafından yasaklanan eylem ve etkinliklere katıldığını belirterek, atılı suçtan cezalandırılmasını talep etti.Mahkeme heyeti, sanığa "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.Editör: Ahmet Şen