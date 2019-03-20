Depremde Ahır Çöktü, İnekler Enkaz Altında Kaldı

- 16 ineği enkaz altından çıkarılan vatandaş o anları ‘cehennemi yaşadık’ diye anlattı
Denizli' ninAcıpayam ilçesinde sabah 09.34’de meydana gelen depremde ilçedeki birçok mahallede bulunan eski toprak ev ve ahırlar yıkıldı. Küçükhöyük Mahallesi'nde Himmet Hız isimli bir vatandaşa ait ahır çöktü.
16 İnek KurtarıldıAhırdaki büyükbaş hayvanlar enkaz altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler ile AFAD ekipleri sevk edildi. Himmet Hız enkaz altında kalan ineklerinin 16’sının kurtarıldığını ve adeta cehennemi yaşadıklarını kaydetti.
Depremden Dolayı Yangın ÇıktıBölgede bazı eski toprak evlerin de yıkıldığı ve bazılarının ise oturulamayacak hale geldiği belirtildi.
Öte yandan, bazı evlerde ise depremden dolayı yangın çıktı.
Editör: Ahmet Şen
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