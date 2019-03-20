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Bu haber 20 Mart 2019 16:30:59 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'da İş Yerine Silahla Saldıran Zanlı Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir berber dükkanına pompalı tüfekle saldıran zanlı polis tarafından gözaltına alındı.

Urfa'da İş Yerine Silahla Saldıran Zanlı Gözaltına Alındı

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Hocaşerif Mahallesi küçük çarşı civarında yaşandı. Berber dükkanına giden Ahmet B. Dükkan sahibi Ramazan D. ile daha önceki bir husumetten dolayı tartıştı.


 

Pompalı Tüfekle Dükkana Ateş Açtı

Olay yerinden ayrılan Ahmet B., eve giderek aldığı pompalı tüfekle geri dönüp iş yerine ve dükkana ateş açtı. Olay yerine giden polisler, Ahmet D.’yi gözaltına aldı. Zanlının gözaltına alınma anı ise kameralara yansıdı. Saldırı sonrası iş yerinde hasar oluştuğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Editör: Ahmet Şen

 
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Urfa'da İş Yerine Silahla Saldıran Zanlı Gözaltına Alındı
Urfa'da İş Yerine Silahla Saldıran Zanlı Gözaltına Alındı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir berber dükkanına pompalı tüfekle saldıran zanlı polis tarafından gözaltına alındı.
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