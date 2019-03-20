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Bu haber 20 Mart 2019 15:30:18 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'da Köstebek Yuvasına Dönen Yollar Kapatılıyor

31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlere sayılı günler kala Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin yolları yamalatması tepkilere neden oldu.

Urfa'da Köstebek Yuvasına Dönen Yollar Kapatılıyor

- Her bir kamyon asfaltın değeri 5-6 bin TL. Tahmini toplam 3 milyon TL heba edilmiş



Mahalli seçimlere sayılı günler kala Şanlıurfa  Büyükşehir Belediyesi koltuklarını korumak için canla başla mücadeleye başladı. 5 bin TL tutarında yaklaşık 500 kamyon asfaltın şimdiye kadar yama ve çamurun içine döküldüğü iddia eden Saadet Partisi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Eski Meclis Üyesi Mehmet Cafer sorumluların görevden alınmasını istedi.

 

500 Kamyon Asfalt Bu Şekilde Ziyan Edilmiş

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin bu çamurlu ve bozuk yolları onarmak için yaklaşık 500 kamyon asfaltı ziyan ettiği ileri sürülüyor. Asfaltın her bir kamyonunun maddi değerinin 5 bin TL civarında olduğu dile getiriliyor. Yoğun yağışlar sonucu köstebek yuvasına dönen yollardaki çamur ve suyun temizlenmeden asfaltın döküldüğü, bu nedenle de yapılan asfaltın istenilen düzeyde olmadığı kaydeden Cafer,yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı.

 

6 Kamyonu Her Gün 2 Sefer Yapıyor Hesap Ortada

"Büyükşehir Belediye başkanlığına bağlı kırsal hizmetler daire başkanlığı köy yollarını bu şekilde tamir ediyor. Bu yıl yağış çok oldu zaman ve fırsat olmadı ama bu paralar böyle heba edilmemeli. Kasım ayından bu güne kadar tahmini 500 kamyon asfalt bu şekilde ziyan edilmiş. Her bir kamyon asfaltın değeri 5-6 bin TL. Tahmini toplam 3 milyon TL heba edilmiş. Kırsal hizmetlerin 6 kamyonu her gün 2 sefer yapıyor hesap ortada. Allah sizin müstahakkınızı versin. Suyun çamurun üzerine asfalt yama yapılır mı? Devletin, tüyü bitmemiş yetimin malını bu şekilde heba ediyorsunuz. Sizde hiç mi Allah korkusu yok? Bu işlere bakan kişiler Daire Başkanı Hicri Çubuk ve Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Yeşiltaş, Sn. Nihat Çiftçi başkan bunlardan haberiniz var mı? Lütfen bu işi araştırın ve kişileri derhal görevlerinden alınız” dedi




Editör Ahmet Şen







 
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