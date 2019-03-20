Başkan Baydilli'ye Çocuklarından Canlı Yayın Sürprizi

31 Mart yerel seçimlerinde Ak Parti Karaköprü Belediye Başkan Adayı olan mevcut Başkan Metin Baydilli çalışmalarını yoğun bir tempoyla sürdürürken ailesine fazla zaman ayıramıyor. Başkan Baydilli’ye Güneydoğu TV canlı yayınında katıldığı programda çocukları sürpriz yaparak programa katıldı.Programın son dakikalarında stüdyoya gelen Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin kızları Hatice ve Selime Saadet babalarının yanına geçerek programın kalan kısmında canlı yayında kaldılar.Sürprizden dolayı mutlu olduğunu dile getiren Başkan Baydilli, “Malum seçim çalışmalarından dolayı maalesef ailemize vakit ayıramıyoruz. Çocuklarımız bizim gözümüzün nuru, evimizin neşesidir. Kızlarım da bu durumdan memnun değil ben de öyle ama beni anlayışla karşılıyorlar. Bu kez onlar yanıma geldiler, inşallah daha fazla vakit ayırmaya çalışacağım” diye konuştu.Editör: Ahmet Şen