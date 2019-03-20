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Bu haber 20 Mart 2019 14:05:49 Tarihinde eklenmiştir.

Eyyübiye Neden Üçüncü Sınıf Muamelesi Görüyor Ki

Seçim çalışmaları kapsamında eyyübiye caddesi esnafını ziyaret eden Saadet Partisi Eyyübiye Belediye Başkan Adayı Halil Yiğit esnaftan destek istedi

Eyyübiye Neden Üçüncü Sınıf Muamelesi Görüyor Ki

Esnaf gezisini değerlendiren başkan adayı Halil YİĞİT şunları söyledi:bu gün eyyübiye esnafını dolaştık gördük ki milletimiz gerçekten hizmete susamış ve bu kötü gidişatı biz kabul etmiyoruz diyorlar. Sayın başkan sizde öncekiler gibi seçildikten sonra aramıza gelmeyecek misiniz diye soru soruyorlar haklı olarak ben diyorum ki ben eyyübiye doğdum büyüdüm inşallah seçildikten sonra da eyyübiye de yaşayacağım, halkımızın arasında kalacağım.



 

Milletimden Niçin Kaçayım ki

Bu gün eyyüp peygamber caddesindeki esnaf bizi adeta kucaklıyor, bir kurtarıcı gözüyle görüyor bir umut olmuşuz demek ki bu anlamda milletimize layık olabilmek için seçim gününe kadar var gücümüzle çalışacağız seçimden sonrada bu halkımızın teveccühüne layık olabilmek için gecemizi gündüzümüze katarak hizmetlerin en iyisini yapmaya çalışacağız bu anlamda büyük gayretler sarf edeceğiz ve diyoruz ki eyyübiyemiz hizmetlerin en güzeline layik bugüne kadar eyyübiye üçüncü sınıf muamelesi görmüş biz bu durumu kabul etmiyoruz halkımızda aynı şekilde bunu dile getiriyor ve diyorlar ki biz bu güne kadar denedik denedik bu böyle gitmez buna bi dur diyelim bu bunları seçim bi durduralım.


Editör: Ahmet Şen



 
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Eyyübiye Neden Üçüncü Sınıf Muamelesi Görüyor Ki
Eyyübiye Neden Üçüncü Sınıf Muamelesi Görüyor Ki
Seçim çalışmaları kapsamında eyyübiye caddesi esnafını ziyaret eden Saadet Partisi Eyyübiye Belediye Başkan Adayı Halil Yiğit esnaftan destek istedi
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