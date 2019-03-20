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Bu haber 20 Mart 2019 13:30:20 Tarihinde eklenmiştir.

Eşinin Sevgilisini Taşla Öldürdü

Bir kişi eşinin sevgilisini taşla öldürmekten tutuklandı. Öldüren şahsın eşi, kızı ve eniştesi de cinayeti bilip gizlemek suçundan sevk edildikleri adliyede serbest kaldı.

Eşinin Sevgilisini Taşla Öldürdü

- Adana'da bir kişi eşinin sevgilisini taşla öldürmekten tutuklandı
- Şahsın eşi, kızı ve eniştesi de cinayeti bilip gizlemek suçundan sevk edildikleri adliyede serbest kaldı
 

Eşi, Kızı Ve Eniştesi De Cinayeti Gizledi

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilevler Mahallesi 53076. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre taksicilik yapan Cevdet K. (60) evli Yasemin Ü. (50) ile yasak aşk yaşamaya başladı. 1 yıldır ilişki yaşayan Yasemin Ü. bir süre sonra kendi evinden kaçarak Cevdet K.'nin evine yerleşti. Geçtiğimiz pazar günü karısını evine götürmek isteyen inşaat ustası Duran Ü.(54), kızı Fahriye E. ve damadı Selman E.’i de yanına alarak Cevdet K.’nin evine gitti.

 

 Kafasına Taşla Vurduktan Sonra Kaçtı

Gizli aşk yaşadığı kadının kızı ve damadının eve geldiğini gören Cevdet K., arka kapıdan çıkarak kaçmak istedi. Cevdet K., o sırada evin arkasında bekleyen Duran Ü. ile karşılaştı. Duran Ü., yaşlı adamın kafasına taşla vurduktan sonra kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Cevdet K. çevrede bulunan vatandaşların haber vermesiyle Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak ağır yaralanan şahıs yaşamını yitirdi.


 

3 Kişi Tutuksuz Yargılanmak Üzere Serbest Bırakıldı

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili katil zanlısı Duran Ü., eşi Yasemin Ü., kızı Fahriye ile damadı Selman E.’yi gözaltına aldı. Sorgulanan şüphelilerden Duran Ü.'nün “Bana bıçak çekince kendimi korumak için taşla başına vurdum” dediği öğrenildi.
Cevdet K.'yı öldürdüğü iddia edilen ve adliyeye sevk edilen Duran Ü. tutuklanırken, cinayeti bilip de sakladığı öne sürülen diğer 3 kişi tutuksuz yargılanmak üzere savcılıkça serbest kaldı.



Editör: Ahmet Şen

 
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