Şanlıurfa Başhekimleri Belli Oldu

Şanlıurfa’daki Hangi Hastanelere Başhekim Atandı?

Siverek Devlet Hastanesi Başhekimi Kimdir?

Suruç Devlet Hastanesi Başhekimi Kimdir?

Ceylanpınar Devlet Hastanesi Başhekimi Kimdir?

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü bu sabah sosyal medya hesabında Şanlıurfa’nın 3 İlçe Hastanesine Başhekim ataması yaptığını duyurdu.Siverek Devlet Hastanesi, Suruç Devlet Hastanesi ve Ceylanpınar Devlet Hastanesinde değişiklikler yaşandı işte yeni atanan o isimler...Siverek Devlet Hastanesi Başhekimliğine Uzm.Dr. Muhammed Tosun atandı. Daha Önce Siverek Devlet Hastanesinde Üroloji uzmanı olarak görev yapan Tosun, Siverek Devlet Hastanesi Başhekimliğine Atandı.Daha önceki yıllarda da Suruç Devlet Hastanesi Başhekimliği yapmış olan Necmi Eşiyok, uzun zamandır Başhekimsiz kalan Suruç Devlet Hastanesine yine başhekim olarak atandı.Başhekim Necmi Eşiyok Kimdir?1980 doğumlu 2 çocuk babası olan Eşiyok, Yüksekova’da zorunlu ve sağlık grup başkanlığı yaptı. Sonrasında 2010 yılında aile hekimi olarak Urfa’da görev yapmaya başladı. 2015’de Suruç başhekimi olarak ataması yapıldıktan sonra 2016’da Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesinde Başhekimlik Yardımcılığı görevine getirildi. Daha sonra bu görevden ayrıldıktan sonra aile hekimi olarak görev yaptı son olarak ise Suruç Devlet Hastanesi başhekimi olarak göreve tekrarda başladı.Uzun süredir vekaleten yönetilen Ceylanpınar Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine, Göğüs Hastalıkları Uzmanı görevini yürüten ve hastanede hekimler, sağlık çalışanları ve hastalar arasında koordinasyonu en iyi şekilde sağlayarak her kesimin gönlünü kazanmış Dr. Aydın Balcı atandı.Editör: Ahmet Şen