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Bu haber 20 Mart 2019 11:15:33 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa’da Trafik Kazası: 8 Yaralı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’da Trafik Kazası: 8 Yaralı

-Otomobil ile minibüsün çarpıştı
-8 kişi yaralandı

 

Suriyelileri Taşıyordu

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah erken saatlerde Viranşehir - Şanlıurfa karayolunun Siverek ilçesi kavşağında yaşandı. Şanlıurfa istikametinden Viranşehir’e Suriyelileri taşıyan 51 MA 0080 plakalı minibüs ile Bedrettin D. yönetimindeki 33 HZ 574 otomobil kavşakta çarpıştı.



 

8 Kişi Yaralandı

Kazada minibüste bulunan Suriyeliler ile otomobilde bulunan Bedrettin D.,Semih D., Khawla Alhmedan, Mansour Alhmedan, Rahma Alhmedan, Mohammad Alhmedan, Ramadan Alhmedan ve Fayez Alhmedan yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi ile Harran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Editör: Ahmet Şen

 
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