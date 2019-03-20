Jandarma Basın Duyurusu

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Şanlıurfa ilinin de aralarında bulunduğu (8) il (Gaziantep, Diyarbakır, Adıyaman, Kilis, Siirt, Kahramanmaraş ve Mardin) Artistik cimnastik müsabakasında Şanlıurfa ili tarihinde ilk kez takım halinde bölge 1’incisi olarak Altın Madalya almaya hak kazanmıştır.Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli J.İkm.Asb.Bçvş. Bulut DEMİR’ in kızı Yağmur Derin DEMİR Şanlıurfa ilini temsilen katıldığı müsabakada ferdi sıralamada Bölge 1’incisi olarak Altın Madalya almaya hak kazanmıştır.Dereceye giren sporcular, cimnastik antrenörü Mehmet Naci HALHALLI ile sporcu aileleri Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına davet edilerek tebrik edilmiştir. Sporculara ve antrenöre çeşitli hediyeler verilerek uğurlanmışlardır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Editör: Ahmet Şen