​Bir Hastadan, 152 Parça Taş Çıkartıldı

Bir böbrekten 70, diğerinden 82 parça parça taş çıkartıldı

1 santimlik kesi ile operasyon yapıldı

Elazığ'da yaşayan 3 çocuk babası 39 yaşındaki Mehmet Sahap Kaya, gece terlemesi ve böbrek ağrısı ile doktora başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu Kaya'nın sağ böbreğinde 3 ve sol böbreğinde 5 santimetre büyüklüğünde taş tespit edildi. Bir çok hastane gezen Kaya'yı çoğu doktor tedavi etmezken bazıları ise acık ameliyat yapabileceğini söyledi. Kaya, bir doktorun tavsiyesi üzerine Fethi Sekin Şehir Hastanesinde görevli Üroloji Uzmanı Op. Dr. Kadir Yıldırım'a başvurdu. Op. Dr. Yıldırım tarafından yapılan operasyonla Kaya'nın böbreklerinde ki taşlar kırılarak, kapalı yöntem ameliyatla 152 parça halinde çıkarıldı. Sağlığına kavuşan Kaya, taburcu oldu.Gece terleme ve böbrek ağrıları ile bir çok hastaneye gittiğini aktaran Mehmet Sahap Kaya, “Bana acık ameliyat yapılacağını söylediler. Acık ameliyat yapıldığı takdirde iş gücümü 6 ay kaybedecektim. Doktorlardan biri bana Kadir hocayı önerdi. Kadir hoca kapalı ameliyat yapabileceğini söyledi. Daha önceleri farklı büyük şehirlere gitmek zorundaydık. Böyle bir hizmetin burada verilmesi bizi memnun etti. Kadir hoca milimetrik bir kesi açtı. Oradan girerek böbreğimin birinden 70 ve diğerinden 82 adet parçacıklar halinde taş çıkardı. Hastaneden çıktıktan sonra 3 gün süre zarfında normal hayata döndüm. Kadir Hoca izinli olduğu sürede bile ziyaretime geldi. Gece her saatte beni arayarak durumumu sordu. Bunun için kendisine ve hastaneye minnettarım”dedi.Hastanın iki böbreğinde taş bulunduğunu belirten Op. Dr. Kadir Yıldırım, “Sağ tarafta 3 sol tarafta 5 santim taşlarla polikliniğimize baş vurdu. Her iki tarafına Perkütan nefrolitomi (kapalı böbrek taşi ameliyatı) uyguladık. Öncellikle sağ tarafında genişleme olduğu için sağ tarafı yaptık. Bir ay sonrada sol tarafına uyguladık. Bu operasyonlar için daha önce açık ameliyatlar yapılırdı. Kliniğimizde Perkütan nefrolitomi operasyonu kullanılıyor. Yaklaşık bir santimlik bir kesi ile kapalı kamera sistemi ile taşlar kırıldı. Foseps yardımı ile bu taşlar böbrekten çıkarıldı. Kendisi bu gün teşekkür ziyaretine geldi. Bizde bu durumdan çok memnun olduk” diye konuştu.Kullanılan tüpün çapının bir santim civarında olduğu için taşları kırmadan çıkarmanın mümkün olmadığını vurgulayan Op. Dr. Yıldırım, “Taşları kırıp birer santim küçülterek çıkarabiliyoruz. Kapalı ameliyatta böbrek yok denilecek kadar az hasar görmekte. Hastanın günlük yaşamına dönme imkanı daha kısa oluyor. Ameliyat kesisi olmadığı için operasyon sonrası ağrı daha az olmaktadır. Kozmetik olarak daha iyi sonuçlar verilmektedir. 2 santim üstü taşlarda uygulanmaktadır”diye bilgi verdi.Editör: Bahar Yüksel