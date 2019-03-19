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Bu haber 19 Mart 2019 22:30:34 Tarihinde eklenmiştir.

Endonezya'daki Ölü Sayısı 92’ye Yükseldi

Endonezya’nın doğusunda bulunan Papua eyaletinde meydana gelen sel felaketinde en az 92 kişinin öldüğü, 160 kişinin yaralandığı, 75 kişinin kayıp olduğu ve 8 bin 507 kişinin ise evlerinden olduğu açıklandı.

Endonezya'daki Ölü Sayısı 92’ye Yükseldi

Endonezya'nın doğusunda yer alan Papua eyaletinde, yer alan ordu kaynaklarından yapılan açıklamada hafta sonu meydana gelen sel ve toprak kaymalarından kaynaklanan ölü sayısının 92'ye çıktığı yaralı sayısının ise 160 olduğu açıklandı. 

 

Endonezya’da Bir Bölgeye Hala Ulaşılamadı

Papua Eyaleti Ordu sözcüsü Muhammad Aidi, eyaletin başkenti Jayapura'daki sellerden sonra 75 kişinin hala kayıp olduğunu belirtti. Ayrıca, yerinden edilmiş kişi sayısının 8 bin 507'ye ulaştığını vurguladı. Aidi, dağlardaki bir bölgeye hala erişilemediğini, çünkü bölgeyi birbirine bağlayan bir köprünün yıkıldığını ama şu an için bölgeden henüz ölüm haberi almadıklarını kaydetti. 
 
 
Editör: Bahar Yüksel

 

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Dünya
Endonezya'daki Ölü Sayısı 92’ye Yükseldi
Endonezya'daki Ölü Sayısı 92’ye Yükseldi
Endonezya’nın doğusunda bulunan Papua eyaletinde meydana gelen sel felaketinde en az 92 kişinin öldüğü, 160 kişinin yaralandığı, 75 kişinin kayıp olduğu ve 8 bin 507 kişinin ise evlerinden olduğu açıklandı.
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