Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 19 Mart 2019 22:00:07 Tarihinde eklenmiştir.

Feci Kaza, Karnına Bariyer Saplandı

Trafik kazasında karnına bariyer saplanan İran uyruklu yaralı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından karnındaki bariyerlerden kurtarılarak 112 ekiplerine teslim edildi.

Feci Kaza, Karnına Bariyer Saplandı

Ortahisar ilçesinin Akoluk Mahallesi'nde meydana gelen kazada, İran uyruklu Solmaz Ghasemzadehrezaeı yönetimindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı.


Araçta bulunan Alıreza Jalıljamshıdı, Solmaz Ghasemzadehrezaeı, Radın Jalıljamshıdı ve Aram Ghasemzadehrezaeı yaralandı. Alıreza Jalıljamshıdı ve Solmaz Ghasemzadehrezaeı 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken araçta sıkışan Radın Jalıljamshıdı ve Aram Ghasemzadehrezaeı Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak 112 ekiplerine teslim edildi. Karnına bariyer saplanan yaralı, itfaiye ekipleri tarafından bariyerin kesilmesiyle araçtan çıkarılabildi.  


Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
Feci Kaza, Karnına Bariyer Saplandı
Feci Kaza, Karnına Bariyer Saplandı
Trafik kazasında karnına bariyer saplanan İran uyruklu yaralı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından karnındaki bariyerlerden kurtarılarak 112 ekiplerine teslim edildi.
​Yeni Zelanda Vahşetini Öven Şahıs Tutuklandı
​Yeni Zelanda Vahşetini Öven Şahıs Tutuklandı
sosyal medya üzerinden Yeni Zelanda'daki terör saldırısını övdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
​Damat Dehşeti! Kayınpederini Öldürdü
​Damat Dehşeti! Kayınpederini Öldürdü
Ordu’nun Gököy ilçesinde tartıştığı kayınpederini tüfekle öldüren ve cesedi de ormanlık alana atan damat, babası tarafından jandarmaya teslim edildi.
Dövülerek Öldürüldü, Cesedi Yol Kenarında Bulundu
Dövülerek Öldürüldü, Cesedi Yol Kenarında Bulundu
Dövülerek öldürülen 35 yaşlarındaki bir kişinin cesedi yol kenarında bulundu.
​Araçta Öldürdüğü Eşinin Cesediyle 40 Dakika Dolaştı
​Araçta Öldürdüğü Eşinin Cesediyle 40 Dakika Dolaştı
şiddetli geçimsizlik yüzünden eşiyle boşanma aşamasına gelen ve uzaklaştırma kararı bulunan öfkeli koca barışmak için çağırdığı karısını araç içerisinde tek kurşunla öldürdü. Karısının cenazesiyle yaklaşık 40 dakika dolaştıktan sonra karakola gidip teslim olan cani koca nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bagajdan Sarkan Bir Çift Bacak Görenleri Şaşırttı
Bagajdan Sarkan Bir Çift Bacak Görenleri Şaşırttı
Otomobilin bagaj kısmından bacakları dışarı sarkmış şekilde yolculuk yapan kişiyi görenler hem korktu hem şaşırdı.
Kardeşi Tecavüzcüsünü Öldürmüştü, İşitme Engelli Abla Konuştu,İçeceğime Bir Şey Atıp Beni Uyuttu
Kardeşi Tecavüzcüsünü Öldürmüştü, İşitme Engelli Abla Konuştu,İçeceğime Bir Şey Atıp Beni Uyuttu
İşitme engelli ablasına tecavüz eden şahsı öldüren genç yeniden hakim karşısına çıktı. Son duruşmada tanık olarak ifade veren abla, "Beni evine çağırdı, içecek ikram etti. İçtikten sonra kendimden geçtim, uyandığımda kıyafetlerim yoktu” dedi.
Şoförü Soyup Suçu Öldürülen Akrabasına Attı
Şoförü Soyup Suçu Öldürülen Akrabasına Attı
Otoyolda kamyon ve tırları durdurup sürücüleri soyan iki kadın ile bir genç arasında çıkan kavgada kadınların akrabası bıçaklanarak öldürüldü
Kamyonet 50 Metrelik Uçurumdan Uçtu: 2 Yaralı
Kamyonet 50 Metrelik Uçurumdan Uçtu: 2 Yaralı
Kontrolden çıkan kamyonetin 50 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.
​Bu Adamların Yılan Zehri İle Ne İşi Olur?
​Bu Adamların Yılan Zehri İle Ne İşi Olur?
"Red Mercury' (kırmızı cıva) yazılı tüp, tüp içinde yeşil renkli (yılan zehri olduğu değerlendirilen) madde ve 2 şeffaf tüp içinde kimyasal madde ele geçirildi.
​Lüks Otomobilde Can Pazarı
​Lüks Otomobilde Can Pazarı
Gaziantep’te dolu yağışından sebebiyle kayganlaşan yolda, 3 araç birbirine girdi. Can pazarının yaşandığı kazada, lüks otomobilde sıkışan kadın, sağanak yağışın altında kurtarılmayı bekledi. Araç içerisinde sıkışan kadın, başından akan kanlara rağmen, akrabasının sürekli ölüp ölmediğini sordu.
PKK'nın Suikastçısı Yakalandı
PKK'nın Suikastçısı Yakalandı
Yaklaşık iki yıl önce Mersin’de kamu görevlilerine yönelik suikast girişiminin failleri arasında olan ve terör örgütü üyesi olmak suçundan arama kararı bulunan bir kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.
​Şanlıurfa’da 15 Bin Kişilik Aşiret AK Parti’ye Desteğini Açıkladı
​Şanlıurfa’da 15 Bin Kişilik Aşiret AK Parti’ye Desteğini Açıkladı
​Türkiye’de Çocuk Doğurma Oranında 1. Sıradayız
​Türkiye’de Çocuk Doğurma Oranında 1. Sıradayız
Halil Özcan, Bu Adamın Peşinden Gidilmez
Halil Özcan, Bu Adamın Peşinden Gidilmez
​Son Dakika! Çatışma Çıktı! İki Asker Şehit, 8 Asker Yaralı
​Son Dakika! Çatışma Çıktı! İki Asker Şehit, 8 Asker Yaralı
Advert
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
Advert
Advert
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
7°C / 3°C
Durum
Kuvvetli Yağmurlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:01
Güneş
06:22
Öğle
12:40
İkindi
16:03
Akşam
18:45
Yatsı
20:00
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
Advert
ANKET
TÜMÜ

﻿