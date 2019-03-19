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Bu haber 19 Mart 2019 19:45:45 Tarihinde eklenmiştir.

​Mirkelam, Gençler, Çocuklar ve Engelli Vatandaşların Yüzünü Güldürecek

Ak Parti Birecik belediye Başkan Adayı Mahmut Mirkelam 31 Mart Yerel Seçimleri için çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.

​Mirkelam, Gençler, Çocuklar ve Engelli Vatandaşların Yüzünü Güldürecek

Ak Parti Birecik belediye Başkan Adayı Mahmut Mirkelam, seçim çalışmaları kapsamında yaptığı ziyaretlerden sonra akşamları da seçim bürosunda vatandaşlarla bir araya geliyor.
 
Her akşam yoğun katılımın olduğu seçim bürosu önünde vatandaşlar ile sohbet eden Mirkelam, seçim vaatlerinden bahsetmeyi de ihmal etmiyor. Mirkelam yaptığı son konuşmada, Birecik’e Huzurevi ve Kadın Sığınma Evi yapılacağının da müjdesini verdi.
 
 

Engelli Vatandaşlara Çalışma Alanı

Mirkelam konuşmasında engelli vatandaşlar için de müjdeyi vererek şunları ifade etti; “Engelli vatandaşlarımızı unutmadık.  Engelleri kaldıracağız. Sahilde herhangi bir yerde veya yöresel pazarda bir alan oluşturulacak ve engelli vatandaşlarımıza balık vermek yerine balık tutmayı göstererek, onların oturduğu yerden satış yapmalarına olanak sağlayacağız.” dedi.
 
 

Çocuklar ve Gençler Unutulmadı

Vaatlerini açıklamaya ara vermeden devam eden Mahmut Mirkelam, çocuklar için oyun parkları, gençler için voleybol, futbol, basketbol sahaları yapacağını dile getirdi. Mirkelam konuşmasına şu şekilde devam etti;  “Çocuklar için çocuk köyü yapacağız. Çocuk köyü demek ‘Çocuklarınızı çocuk köyüne bırakacaksınız. Onlar orada eğitmen ablaları ve arkadaşları ile keyifli vakit geçirirken, sizler de işlerinizi rahatlıkla göreceksiniz.” dedi.
 
 


Editör: Bahar Yüksel
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