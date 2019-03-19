​Miting Değil, Abdulhakim Ayhan’ın Büro Açılışı

Seçim Bürosunun Açılışı Mitinge Döndü

Ayhan, İlgiden Oldukça Memnun

Akçakale'nin mevcut Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan seçim bürosu açılışında gövde gösterisi yaptı.Mitinge dönüşen seçim bürosu açılışında Şanlıurfa Saadet Partisi İl Başkanı Mustafa Niyazi Yanmaz da eşlik etti. Akçakaleliler bu seçim döneminde böyle bir kalabalık görmezken, mevcut başkanlarını tekrar bağrına bastı ve büyük bir kalabalık oluşturarak tekrar yanlarında olacağını gösterdiler.Abdulhakim Ayhan miting alanına dönüşen seçim bürosu açılışındaki yoğun ilgiden oldukça memnun olduğunu dile getirerek; “Bugün gerçekleştirdiğimiz seçim bürosu açılışına gelerek bizlere destek veren tüm Akçakaleli kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum. Zafer inananlarındır İnşallah...” ifadelerini kullandı.Editör: Bahar Yüksel