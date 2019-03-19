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Bu haber 19 Mart 2019 18:45:19 Tarihinde eklenmiştir.

​Özyavuz’a Destek Çığ Gibi Büyüyor

Cumhur İttifakı adayı Mahmut Özyavuz, seçim çalışmaları kapsamında Yardımlı Mahallesini ziyaret etti. Sadece Harran değil bütün Urfalıların desteğini alan Özyavuz’a Yardımlı’dan da tam destek geldi.

​Özyavuz’a Destek Çığ Gibi Büyüyor

Cumhur ittifakı Harran’da  giderek güç toplamaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şanlıurfa'ya gelişinden sonra Cumhur ittifakı, Harran’da daha fazla teveccüh görmeye başladı. 

 

Her Yerde Sevgi Gösterileri İle Karşılaşıyoruz

Seçim çalışmaları kapsamında köyleri ziyaretleri Mahmut Özyavuz, “Her yerde sevgi gösterileriyle karşılaşıyoruz” ifadelerini kullanırken, Harranlıların da, Mahmut Özyavuz ve Cumhur ittifakını desteklediklerini her defasında dile getiriyorlar.

 

Özyavuz’a Yardımlı’dan Destek Geldi

Mahmut Özyavuz, son olarak Yardımlı Mahallesini ziyaret ederek burada yaşayan vatandaşların da desteğini aldı. Özyavuz, ziyaret sonrası şu açıklamada bulundu;
“Yardımlı mahallesinden Hüseyin El Salih'in torunları Sn. Mehmet Salih İLÇİ ve akrabalarından cumhur ittifakına tam destek. Destekleri için kendilerine teşekkür ederim.”



Editör: Bahar Yüksel
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​Özyavuz’a Destek Çığ Gibi Büyüyor
​Özyavuz’a Destek Çığ Gibi Büyüyor
Cumhur İttifakı adayı Mahmut Özyavuz, seçim çalışmaları kapsamında Yardımlı Mahallesini ziyaret etti. Sadece Harran değil bütün Urfalıların desteğini alan Özyavuz’a Yardımlı’dan da tam destek geldi.
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