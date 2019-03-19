​Özyavuz’a Destek Çığ Gibi Büyüyor

Her Yerde Sevgi Gösterileri İle Karşılaşıyoruz

Özyavuz’a Yardımlı’dan Destek Geldi

Cumhur ittifakı Harran’da giderek güç toplamaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şanlıurfa'ya gelişinden sonra Cumhur ittifakı, Harran’da daha fazla teveccüh görmeye başladı.Seçim çalışmaları kapsamında köyleri ziyaretleri Mahmut Özyavuz, “Her yerde sevgi gösterileriyle karşılaşıyoruz” ifadelerini kullanırken, Harranlıların da, Mahmut Özyavuz ve Cumhur ittifakını desteklediklerini her defasında dile getiriyorlar.Mahmut Özyavuz, son olarak Yardımlı Mahallesini ziyaret ederek burada yaşayan vatandaşların da desteğini aldı. Özyavuz, ziyaret sonrası şu açıklamada bulundu;“Yardımlı mahallesinden Hüseyin El Salih'in torunları Sn. Mehmet Salih İLÇİ ve akrabalarından cumhur ittifakına tam destek. Destekleri için kendilerine teşekkür ederim.”Editör: Bahar Yüksel