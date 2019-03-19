​Ünlü Şarkıcı Müslüman Oldu

Konser Vermeye Devam Edecek

Michael Jackson ile Whitney Houston başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yapan ABD'li Della Miles, uzun süredir üzerinde araştırmalar yaptığı Müslümanlığı kabul etti.Dünyaca ünlü ses sanatçısı Della Miles, Twitter hesabından yaptığı son paylaşımda, Kelime-i Şahadet’i yazdı. Paylaştığı fotoğraflarda Müslüman kadınlar gibi giyinen ve başörtüsü kullanan Miles, şarkıcılık yapmaya, konserler vermeye de devam edeceğini bildirdi.Editör: Bahar Yüksel