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Bu haber 19 Mart 2019 18:15:38 Tarihinde eklenmiştir.

​Hasta Halde Terk Edilen Şanlıurfalı Vatandaş, Yardım Eli Bekliyor

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşayan yaşlı adam için yardım çağrısında bulunuldu.

​Hasta Halde Terk Edilen Şanlıurfalı Vatandaş, Yardım Eli Bekliyor

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşadığı öğrenilen yaşlı adam için yardım çağrısında bulunuldu.
 
 

Hasta Halde Terk Edilmiş

Yaşlı adamın bulunduğu yere giderek görüntüleri sosyal medyada paylaşan vatandaşlar, adamın içler acısı halde olduğunu söyleyerek, “Bu amcanın her tarafı yara bere içinde. Hiçbir ihtiyacını karşılayamıyor. Onu bu hasta haliyle terk edip gitmişler. Birileri yardım etsin” ifadelerini kullandı.
 
Görüntülerden de anlaşılacağı üzerine bir cilt hastalığına yakalanan yaşlı adama yetkililerin yardım etmesi bekleniyor.
 
İşte o görüntüler;
  Editör: Bahar Yüksel
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