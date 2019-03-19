​Akit Yazarı Özmen, Türk Kamuoyu Kılıçdaroğlu Gibi Bazı İsimlerin İdam Edilmesini Bekliyor

Kılıçdaroğlu Gibi Bazı İsimler Burada Asılmalı

Müzeye dönüştürülen Ulucanlar Cezaevi'nden yayın yapan Akit TV, cezaevinin bahçesinde bulunan darağacını gösterip, toplumun CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun idamını istediğini öne sürdü.Kamuoyunun Abdullah Öcalan ve Fethullah Gülen'in idamını beklediğini belirten Özmen, sözlerine şöyle devam etti:"Türk kamuoyu, PKK terör örgütüne, FETÖ terör örgütüne de yandaşlık yapan, kol kanat geren, bağrında besleyen örneğin Kemal Kılıçdaroğlu gibi bazı isimlerin de işte bu darağacında asılmasını, idam edilmesini bekliyor diye düşünüyorum. Bu bizim fikrimiz tabii ki, taktir yine kamuoyunun. Sonuçta PKK törer örgütüne, Fethullahçı terör örgütüne kol kanat geren, bu topraklara ihanet eden her bir vatandaşın işte bu darağacında idam edilmesi gereken isimler bugün bile. Ama maalesef 2004 tarihinde idam Türkiye'de kaldırıldı."Editör: Bahar Yüksel