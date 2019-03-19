İyi Parti meclis üyeleri Serhat Erdem dedi.

Bizim adayımız bizi yolda bıraktı

İyi Parti Karaköprü Belediye Meclis Üyesi Adayları Başkan Adayları Yunus Çoban’ın istifa ederek Saadet Partisi Karaköprü Belediye Başkan Adayı Essum Aslan’ın saflarına geçmesiyle çalışmalarına kaldıkları yerden devam ediyor.Çalışmalarını son sürat devam ettiren Meclis Üyesi Adayları, gittikleri her yerde Yunus Çoban’nın kararının bireysel olduğunu ve partiyi bağlamadığını anlatıyor.Orta bir karar alarak Karaköprü Bağımsız Belediye Başkan Adayı Serhat Erdem’i desteklediklerini her yerde seçmenine anlatan meclis üyesi adayları, Yunus Çoban’ın İyi Parti ve seçmenini yolda bulduklarıyla değiştiğini anlatıyor.Mevcutta siyasi parti adaylarının seçmen tarafından rağbet görmemesinden dolayı Serhat Erdem’i destelediklerini söyleyen meclis üyesi adayları sandıkta ‘Erdem’ diyeceklerini söyledi.Editör: Bahar Yüksel