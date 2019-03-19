​Mansur Yavaş’a Elinde Müstehcen Görüntü Bulundurma Soruşturması Açıldı

Müstehcen Görüntülerin Olduğu Bilgisayar Mansur Yavaş’ın Elinde

Elinde Bulundurma Soruşturması

Geçtiğimiz günlerde sahte senet skandalıyla gündeme gelen Mansur Yavaş bu kez 'müstehcen görüntü' iddiasıyla soruşturmaya konu oldu. Millet İttifakı adayı Yavaş hakkında "Suçu yetkili makamlara bildirmemek ve müstehcen görüntü bulundurmak’' iddiasıyla soruşturma başlatıldı.Mansur Yavaş, davalı olduğu Necmettin Kesgin hakkında çocuk istismarı yaptığı iddialarını öne sürmüştü. Mansur Yavaş’ın İddiasına göre bunun belgesi olan istismar görüntüleri bir bilgisayarda yer alıyordu. Necmettin Kesgin ise söz konusu görüntülerin kendisine ait olmadığını öne sürerek, görüntülerin olduğu iddia edilen bilgisayarın Mansur Yavaş'ta olduğunu söyledi.Edinilen son dakika bilgisine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu iddialar üzerine Mansur Yavaş hakkında 'müstehcen görüntü bulundurma' soruşturma başlattı. Bilgisayar Yavaş'ta olduğu için 'elinde bulundurmak' soruşturması da ona yönelik açılmış oldu.Editör: Bahar Yüksel