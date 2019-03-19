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Bu haber 19 Mart 2019 13:34:32 Tarihinde eklenmiştir.

​Mansur Yavaş’a Elinde Müstehcen Görüntü Bulundurma Soruşturması Açıldı

Savcılık, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlattı.

​Mansur Yavaş’a Elinde Müstehcen Görüntü Bulundurma Soruşturması Açıldı

Geçtiğimiz günlerde sahte senet skandalıyla gündeme gelen Mansur Yavaş bu kez 'müstehcen görüntü' iddiasıyla soruşturmaya konu oldu. Millet İttifakı adayı Yavaş hakkında "Suçu yetkili makamlara bildirmemek ve müstehcen görüntü bulundurmak’' iddiasıyla soruşturma başlatıldı. 


 

Müstehcen Görüntülerin Olduğu Bilgisayar Mansur Yavaş’ın Elinde

Mansur Yavaş, davalı olduğu Necmettin Kesgin hakkında çocuk istismarı yaptığı iddialarını öne sürmüştü. Mansur Yavaş’ın İddiasına göre bunun belgesi olan istismar görüntüleri bir bilgisayarda yer alıyordu. Necmettin Kesgin ise söz konusu görüntülerin kendisine ait olmadığını öne sürerek, görüntülerin olduğu iddia edilen bilgisayarın Mansur Yavaş'ta olduğunu söyledi.


 

Elinde Bulundurma Soruşturması 

Edinilen son dakika bilgisine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu iddialar üzerine Mansur Yavaş hakkında 'müstehcen görüntü bulundurma' soruşturma başlattı. Bilgisayar Yavaş'ta olduğu için 'elinde bulundurmak' soruşturması da ona yönelik açılmış oldu. 



Editör: Bahar Yüksel

 
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