Başkan Adayı Hekimoğlu Kırsala Çıkarma Yaptı

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yere seçim çalışmaları kapsamında gerek merkez ve gerekse de kırsal yapmış olduğu çalışmalarla kendisinden bahsettiren Saadet Partisi Haliliye Belediye Başkan Adayı Eczacı Mustafa Hekimoğlu, seçime sayılı günler kala çalışmalarını hızlandırdı.Saadet Partisi Haliliye Belediye Başkan Adayı Eczacı Mustafa Hekimoğlu, beraberinde Şeyhanlı ailesi kanaat önderi Mahmut Cevheri ve Belediye Meclis Üyesi adayları ile seçim çalışmalarına devam ederek 31 Mart tarihine kadar çalmadık kapı sıkılmadık el bırakmayacaklarını ifade ederek çalışmalarına devam ediyorlar.Vatandaşların Taleplerini DinlediKırsal mahalleleri tek tek dolaşan ve 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçim çalışmaları kapsamında destek isteyen Saadet Partisi Haliliye Belediye Başkan Adayı Eczacı Mustafa Hekimoğlu aynı zamanda vatandaşlardan gelen sorun ve talepleri de dinleyerek Başkan oldukları takdirde bu dilek ve talepleri yerine getireceğini de sözlerine ekleyerek vatandaşlardan tam destek istiyor.Saadet Partisi Haliliye Belediye Başkan Adayı Eczacı Mustafa Hekimoğlu, adaylığını açıkladığın günden beri Haliliye merkez ve kırsal olmak üzere tüm bölgede bulunan vatandaşlar arasında oldukça sevilen ve sayılan bir isim olduğunu belirten vatandaşlar, Hekimoğlu’nu karşılarında görünce desteklerini esirgemeyerek adaylığından duydukları mutluluğu dile getirdiler.Katılım Sağlayan Herkese Teşekkür EttiSaadet Partisi Haliliye Belediye Başkan Adayı Eczacı Mustafa Hekimoğlu, ayrıca Pazar günü Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde açılışı yapılan merkez seçim bürosunun açılışına bizzat gelerek katılım sağlayan başta CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, Saadet Partisi Şanlıurfa İl Başkanı M. Niyazi Yanmaz, CHP Şanlıurfa İl Başkanı Hayrettin Cıdır, Saadet Partisi Karaköprü Belediye Başkan Adayı Essum Aslan, Saadet Partisi Eyyübiye Belediye Başkan Adayı Halil Yiğit, Belediye Meclis Üyesi Adaylarının yanı sıra çok sayıda iştirak eden vatandaşlara canı gönülden teşekkür ederek bu kutlu yürüyüşün zafer 31 Mart akşamı taçlandıracaklarını ifade ederek katılım sağlayan herkese teşekkür etti.31 Mart akşamına kadar dur durak demeden çalışmalarına devam ettiğini açıklayan Saadet Partisi Haliliye Belediye Başkan Adayı Eczacı Mustafa Hekimoğlu sabahın ilk ışıkları ile birlikte gerek merkezde ve gerekse de kırsalda olmak üzere çalışmalarına defam etiklerini 31 Mart yerel seçimleri için gezdiğimiz kırsal mahallelerde kanaat önderlerinden, muhtarlardan ve seçmenlerden destek istiyoruz. Partimize ve şahsımıza gösterilen teveccüh bizleri son derece mutlu etmiştir. Seçim çalışmalarımız aralıksız olarak devam etmektedir.Bu çalışmalarına 31 Mart akşamına kadar devam edeceğini ifade eden Saadet Partisi Haliliye Belediye Başkan Adayı Eczacı Mustafa Hekimoğlu, Haliliye’de gerek merkezde olsun ve gerekse de kırsal yaşayan herkesin ve her kesimin oyuna talip olduğunu ifade ederek sözlerine son verdi.Editör: Bahar Yüksel