​Cumhur İttifakı'nın Seçim Bürosuna Saldırı

Sizleri Yavaş Yavaş Halledeceğiz

‘Yavaş Yavaş' Diyerek Tekme Ve Sopalarla Saldırdılar

Aldığı Darbeler Sonucu Kaburgası Çatladı

Olay, saat 14.00 sularında Keçiören Sanatoryum Caddesi üzerinde bulunan Cumhur İttifakı Seçim Bürosu'nda meydana geldi. Otomobille gelen 4 kişiden 3'ü araçtan inerek seçim bürosunda görevli Cihan Esir ve Ali Karakaya ile tartışmaya başladı. Hakaretler savuran 3 şahıs, daha sonra yanlarında getirdikleri sopalarla Esir ve Karakaya'ya saldırdı. Sopalarla ve tekmelerle ağır darbeler alan Esir ve Karakaya, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Saldırıda bulunan şahıslar ise geldikleri yeşil araçla olay yerinden kaçtı.Seçim bürosunda görevli Cumhur İttifakı Koordinasyon Merkezi Heyet Başkanı Dünya Karadağ, saldırının ardından yaptığı açıklamada, “Bugün saat 14.00 gibi yeşil bir otomobille 3 kişi geliyor. Arabadan inerek seçim büromuzdaki görevlilere sinkaflı küfürler ederek, 'Sizleri yavaş yavaş halledeceğiz' diyorlar. Sonra arkadaşlarımızı darp edip hızlı bir şekilde buradan kaçacakları zaman arkadaşlarımızla boğuşuyorlar. Biz de bu olayı öğrendiğimiz andan itibaren Emniyet Müdürlüğüne bildirdik” dedi.Seçim bürolarına saldırıda bulunulacağına dair daha önceden duyumlar aldıklarını belirten Karadağ, “Arkadaşlarımızla birlikte biz sağduyulu davranmaktayız. Çünkü ülkücülerin hiçbir şekilde engellenemeyeceğini ve çalışmalarımızı da hiçbir şekilde yıpratamayacaklarını kendileri de bilmektedirler” diye konuştu.Karadağ, “Amaç burada ülkücüleri sokağa dökmek ama biz sağduyuluyuz ve önde olduğumuzu bildiğimiz için bu gibi tacizlere de fırsat vermeyeceğiz” dedi.Seçim bürosundaki çalışmaları sırasında saldırıya uğrayan Cihan Esir ise olayı şu şekilde anlattı:“Biz burada saha çalışmasına çıkacaktık Ali Başkanım ile beraber. Hazırlıklar yapıyorduk. Bir araç geldi, içinde 4 kişi vardı. Araçtan bir kişi inmedi, şoför olarak arabada oturdu, araba çalışır vaziyette. 'Yavaş, yavaş...' sinkaflı küfürler kullanarak yanımıza geldi. Biz anlamadık ilk başta. Ali Başkanım da telefon görüşmesi yapıyordu, arkasını döndü. Arkasını dönünce tekmeyle vurarak Ali Bey'i darp etmeye başladılar. Ben müdahale ediyordum, o arada sopayla koluma vurdu, kolum şişti. İki gün iş göremez raporu aldım.”Hiçbir şey elde edemeyecekler. Biz bir ölürüz, bin diriliriz. Ülkücüler bu tür provokasyonlara gelmeyecektir hiçbir zaman" diyen Cihan Esir, “Bu hareketlerle bizi yıldıramazlar. Bu hareketlerle bizi korkutamazlar” ifadelerini kullandı.Seçim bürosunda saldırıya uğrayan Ali Karakaya ise, ”Arkadaşımla burada yardım paketleleri hazırlıyorduk. 4 kişi buradan girdi. ‘SiziKarakaya, “Göğsümde zedelenme var, sırtıma çok darbe aldım. Kaburgada çatlak var. Elimde de dördüncü parmaklarda çatlaklar var” dedi.Polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Editör: Bahar Yüksel