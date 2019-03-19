​15 Temmuz Şehidinin Babasından CHP'lilere Tepki! Hangi Yüzle Geldiniz?

Şehit Babasından CHP’lilere Tepki, Hangi Yüzle Buraya Geldiniz

15 Temmuz hain darbe girişiminde Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapılan saldırıda şehit olan Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in babası Yahya Yiğit, CHP’lilere tepki gösterdi. Şehit BabasıYiğit, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü törenlerine katılan CHP'lilere "Hangi yüzle geldiniz?" dedi.Bünyan ilçesinde Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde şehitlikte yapılan törene katılan 15 Temmuz Şehidi Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in babası Yahya Yiğit, CHP temsilcilerini de alanda görünce, "Hangi yüzle buraya geldiniz. Ben buradan ayrılıyorum" diyerek tepki gösterdi. Alandan ayrılan Yahya Yiğit, şehit kızının kabri başında tören bitene kadar bekledi.Editör: Bahar Yüksel