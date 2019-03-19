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Bu haber 19 Mart 2019 08:38:56 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa’da Köy Halkı İsyan Etti, Başkan Adayının Aracı Köye Alınmadı

31 Mart Yerel Seçimlerine 10 gün kala bütün siyasi partiler seçim çalışmalarına hız verdi. ilçe ilçe mahalle mahalle dolaşıp oy isteyen belediye başkan adaylarına Eyyübiye’ye bağlı Sağlık mahallesi vatandaşlarından tepki geldi.

Şanlıurfa’da Köy Halkı İsyan Etti, Başkan Adayının Aracı Köye Alınmadı

Eyyübiye’ye bağlı Sağlık Mahallesinde yaşayan vatandaşlar, siyasetçilerin oy zamanları gelip türlü türlü vaatler verip oy istemelerine tepki gösterdi. Seslerini duyurmak isteyen vatandaşların da bu siyasi kişiler tarafından susturulduğunu ifade eden vatandaşlar, yaptığı açıklamada herhangi bir partinin için değil tüm partilerde için aynı durumun söz konusu olduğu söyledi.


 

Sadece Oy İstemek İçin Mahallemize Geliyorlar

Seçim öncesi verdikleri vaatlerin hiçbirinin gerçekleşmediğini ifade eden mahalle sakinleri, sadece seçim zamanlarında oy istemek için gelen adaylara da tepkilerini gösterdi.

Yollarının çamur içinde yüzdüğünü söyleyen mahalle sakinleri, mahallelerine gelen bir adayın aracının önünde kalabalıklar oluşturarak ıslıklarla tepki gösterdi. O sırada kayıtta olan kameralara yansıyan çamur ve göle dönmüş yolu herkesin görmesini isteyerek durumlarının ne akdar vahim olduğunu gözler önüne serdiler.

 

Hizmet İsteyen Vatandaş Hain İlan Ediliyor

Mahalle sakinlerinden bir vatandaş, “her seçimde siyasetçiler gelip köylerin sorunlarını gidermek için söz verip oy istiyorlar. Seçimden sonra kimse gelip bu mahallede sorunlar giderildi mi diye soran olmuyor. Mahallemizden sorunlarla ilgili sesini duyurmak isteyen kişiler ise birileri tarafından susturulup ‘Bu pisliği’ bırak diye tepki gösteriyor. Kendi köyüne, komşusuna, çocuklarına hizmet getirilmesi için sesini duyurmak isteyen vatandaş hain ilan ediliyor. Bizim sorunumuz herhangi bir siyasi parti ile ilgili değil, tüm siyasi partiler için geçerlidir.” İfadelerini kullandı.






Editör: Bahar Yüksel
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