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Bu haber 19 Mart 2019 08:05:26 Tarihinde eklenmiştir.

​Kamuda 40 Bin Kişiye İş Var

Önümüzdeki günlerde memur, sözleşmeli personel ve sürekli işçi statüsünde 40 bin kontenjan için çalışma başlayacak. Kamuda ayrıca 9 bin de engelli açığı var...

​Kamuda 40 Bin Kişiye İş Var

Hükümetin bu yıl için hedeflediği 2.5 milyonluk istihdam paketi, özel sektörle sınırlı kalmayarak kamuya da yansıyacak. Bu doğrultuda kamuda çalışmak isteyenler için önümüzdeki günlerde hareketlilik başlayacak. Kamuda çalışmak isteyenleri sevindirecek bu gelişme, kurumların 2018 faaliyet raporlarında ortaya çıktı. Kurumların memur, sözleşmeli personel ve sürekli işçi statüsünde en az 40 bin boş kontenjan bulunuyor.


 

İLK SIRADA TARIM BAKANLIĞI

Kamu kurumlarındaki boş kadrolara bakıldığında ilk sırada Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü'nde bulunuyor. En fazla boş kadro ‘memur' statüsünde yer alırken, merkez teşkilatta bin 853, taşrada 22 bin 564 boş memur kadrosu bulunuyor. Genel müdürlükte ayrıca 55 sözleşmeli personel ve 8 bin 35 de boş işçi kadrosu mevcut. İşte diğer kuruluşların alması gereken personel sayıları:

İŞKUR: Millî İstihdam Seferberliği kapsamında geçtiğimiz yıl 1 milyon 247 bin kişiyi işe yerleştiren İŞKUR'da da boş kadrolar yer alıyor. İŞKUR'un merkez teşkilatında 521, taşra teşkilatında da 2 bin 702 kadro boş. İŞKUR'da memur statüsünün yanı sıra 2 bin 245 sözleşmeli personel açığı da bulunuyor. İŞKUR'un bu boş kadroları iş ve meslek danışmanlarına ayırarak değerlendireceği bekleniyor. Geçtiğimiz yılki istihdam başarısında iş ve meslek danışmanları önemli görev üstlenmişti.

VAKIFLAR: Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde ise geçtiğimiz yıldan bin 471 boş kadro kaldı. Genel Müdürlüğün memur statüsü için, merkez teşkilatında 351, bölge müdürlüklerinde 898 ve işletme müdürlüklerinde de 25 boş kadrosu bulunuyor. Yine işçi statüsünde 178, sözleşmeli personel statüsünde de 19 boş kadro mevcut.

ENERJİ: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda memur statüsünde bin 521, sözleşmeli bilişim personelinde de 11 kadronun doldurulması bekleniyor. Bakanlıkta ayrıca 71 de sürekli işçi kadrosu bulunuyor.

ENGELLİLER UNUTULMUYOR: Öte yandan kamuda istihdam edilecekler kervanına engelliler de katılacak. Hali hazırda kamuda 53 bin engelli memur görev alırken, bu sayının önümüzdeki günlerde artması bekleniyor. Devlet Personel Başkanlığı'nın istatistiklerine göre kamuda hâlâ 9 bin 379 boş engelli kontenjanı bulunuyor.


Editör: Bahar Yüksel
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Ekonomi
​Kamuda 40 Bin Kişiye İş Var
​Kamuda 40 Bin Kişiye İş Var
Önümüzdeki günlerde memur, sözleşmeli personel ve sürekli işçi statüsünde 40 bin kontenjan için çalışma başlayacak. Kamuda ayrıca 9 bin de engelli açığı var...
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