​HDP Oylarıyla Başkan Olacak Ama HDP’yi Kabul Etmiyor

Çatı Hdp'yi Yem Ediyor

ŞANLIURFA'da 300 Bin Oy Oranına Sahip 2. Büyük Parti

31 mart yerel seçimleri için partiler ve bağımsız adaylar çalışmalarına son sürat devam ederken seçmen özellikle ittifak yapan partilere mesafeli durup uzaktan seyretmeyi tercih ediyor. Özellikle millet ittifakının en güçlü isimlerinden olan HDP seçmeni bu seçimde bir hayli can yakacak gibi duryor. Seçmen özellikle Şanlıurfa’da Essum Saatçi Aslan üzerinden çatıyı cezalandıracak gibi duruyor.Her fırsatta HDP’nin PKK’nın siyasi uzantısı olduğunu tekrarlayan ve HDP ile yan yana gelenlerin de ondan farkı olmadığını belirten Cumhur İttifakının iki büyük ortağı Ak Parti ve MHP’ye karşı CHP, SP ve İYİ Parti karşı çıkamıyor ve ortakları olan HDP’yi adeta yem ediyorlar. HDP’nin ortaklarının bu tavrı ciddi manada ters tepecek gibi duruyor.Özellikle Millet İttifakının Şanlıurfa’daki 300 bin oy sahibi olan HDP seçmenini rahatsız eden bir diğer durum ise SP adıyla yarışa giren Karaköprü adayı iş insanı Essum Aslan’ın HDP ile adının anılmak istememesidir. Aslan, HDP ile bırakın ortak olduğunu açıklamayı onunla aynı kareye bile girmek istemiyor ve bunun için de çok ciddi bir çaba sarf ediyor. Hiçbir haberde bile HDP ile yan yana gelmeyen Aslan’ın kendine bu güveni nereden geliyor bilinmez ama HDP seçmeni bunu affetmeyecektir.

HDP’ye adeta bir öcü gibi yaklaşıp onunla aynı karede bile görünmek istemeyen bir kişinin HDP adına yarışıyor olması HDP’li yöneticileri de sıkıntıya sokacak gibi görünüyor. HDP’li yöneticiler bile bu durumdan oldukça rahatsız olmalı ki kendilerinden hiç ses seda çıkmıyor. HDP’den rahatsız olan bir başkan adayının ve yine HDP’nin 300 bin oyuna talip olması hem seçmeni hem de HDP’yi kullanma anlamına geliyor.

Essum Aslan ile Yunus Çoban Çıkmazı

Son olarak Essum Aslan’ın MHP’nin ruh ikizi İyi Parti’nin Karaköprü adayı Yunus Çoban ile anlaşarak kendi saflarına çekmesi HDP cephesinde özellikle de seçmen arasında ciddi bir rahatsızlık uyandırdı. HDP seçmenine adeta “siz istediğiniz kadar ‘Biz varız’ deyin ben bildiğimi okurum” demeye getiren Aslan, kimseyi takmayan bir politika ile HDP seçmenini yine HDP oyları ile tasfiye ediyor.Ancak politik bir düşünce yapısına sahip ve her dönemde kendini muhafaza etmeyi başaran HDP seçmeni bu seçimde buna göz yumar mı bekleyip göreceğiz… Öyle görünüyor ki HDP seçmeni çatıya öyle bir tokat atacak ki sesi ta Temel Karamollaoğlu ve Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu’nun kulaklarında çınlayacak. Buna en iyi örneklerden biri de HDP’den ayrılıp Karaköprü’den Bağımsız Belediye Başkan Adayı olan Serhat Erdem’dir.Editör: Bahar Yüksel