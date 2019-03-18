Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 18 Mart 2019 20:30:13 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da 15 Bin Kişilik Aşiret AK Parti’ye Desteğini Açıkladı

31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kala, AK Parti Siverek’te büyük oy potansiyeli bulunan Karakeçi Aşireti'nin desteğini alarak büyük bir avantaj elde etti.

​Şanlıurfa’da 15 Bin Kişilik Aşiret AK Parti’ye Desteğini Açıkladı

İlçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan Karakeçi köyünde, Karakeçi Aşireti'nin önde gelenleri ve AK Parti İlçe Belediye Meclis Üye Adayı Celal Akıl tarafından düzenlenen yemekli toplantıya, AB Uyum Komisyonu ve Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül, Siverek Belediye Başkan Adayı Şeyhmus Aydın, aşiretin önde gelenleri ile aşirete mensup 22 muhtar ve bu muhtarlıklara bağlı mahallelerde yaşayan çok sayıda vatandaş katıldı. 




 

Kasım Gürpınar, Aşiret Üyelerine Teşekkürlerini Sundu

Yemeğin ardından desteklerini belirtmek için toplanan Karakeçili vatandaşlara hitap eden Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, kendilerini misafir eden ve destekte bulunan Karakeçi Aşireti'ne teşekkür ederek şöyle konuştu: 

”2011 yılında milletvekili olduğumda, köyleri gezdiğimde, o zaman köylerde ne yol vardı, ne okul vardı. En temel sorunlardan biri köylerde buydu. Her gittiğim köyde, köylüler okul ve yol talep ederlerdi. Şimdi bugün Allah’ın izniyle kaç gündür Siverek’te seçim çalışması yapıyoruz, artık beton asfaltın girmediği köyler neredeyse kalmamış. Karakeçiden tutun, Karacadağ’a, Fırat tarafına her tarafa kuzeyden Güneye, batıdan doğuya beton asfaltın girmediği köy yolu kalmamıştır. Tabii ki kılçık yollar, mezralar onları kast etmiyorum, inşallah Allah imkân verse onları da bu dönemde tamamlayacağız." 





 

Tüm Yollar Yapıldı, Ama Kendi Köyümün Yolu Yapılmadı

Tüm yolların yapıldığını ama kendi köyünün yolunun yapılmadığını belirten Gülpınar, "Halen buna rağmen hala bizim adaletimizden şüphe eden insanlar var. Çünkü onlar meseleye ideolojik yaklaşıyorlar, bizim ideolojimiz bir tek ideoloji var Allah rızası ve tabii ki hizmet ideolojisi. Eğer bir siyasetçinin ideolojisi olacaksa, hizmet ideolojisi olmalı” dedi 
Karakeçi Aşireti önde gelenlerinden ve AK Parti Belediye Meclis Üye Adayı Celal Akıl, Karakeçi aşireti olarak AK Parti’nin yanında olduğunu söyleyerek, "Bugün buraya AB Uyum Komisyonu Başkanı ve Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Zeynel Abidin Beyazgül, Siverek Belediye Başkan Adayımız Şeyhmus Aydın, AK Parti İlçe Başkanımız Nedim Lale davetlerimize icabet ederek geldikleri için çok teşekkür ediyorum. Bugün burada aşiretimizin kanat önderleri ile Karakeçi bölgemizin 22 tane muhtarıyla beraber toplanmış bulunmaktayız. Programımıza katılım sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu 




 

İlçenin En Büyük Aşireti

Karakeçi aşireti Siverek-Viranşehir arasında 30 köyde yaklaşık 15 bin oyu bulunan, ilçenin en büyük aşiretlerinden biri. AK Parti, Karakeçi Aşireti'nin desteğiyle seçimlerde büyük avantaj elde etmiş oldu. 


Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
​Şanlıurfa’da Yakalanan 2 Deaş Üyesi Tutuklandı
​Şanlıurfa’da Yakalanan 2 Deaş Üyesi Tutuklandı
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi 2 kişi, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
​Şanlıurfa’da 15 Bin Kişilik Aşiret AK Parti’ye Desteğini Açıkladı
​Şanlıurfa’da 15 Bin Kişilik Aşiret AK Parti’ye Desteğini Açıkladı
31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kala, AK Parti Siverek’te büyük oy potansiyeli bulunan Karakeçi Aşireti'nin desteğini alarak büyük bir avantaj elde etti.
Ödüllü Piyanist, Urfa Divanını Piyano İle İcra Etti
Ödüllü Piyanist, Urfa Divanını Piyano İle İcra Etti
Ödüllü piyanist Tofig Shikhiyev, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı Konservatuvar Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Piyano Günleri' kapsamında unutulmaz bir konser verdi. Shikhiyev konserde 'Urfa Divanı'nı piyano ile icra etti.
​Şanlıurfa’da Birbirimize Misafir Olalım
​Şanlıurfa’da Birbirimize Misafir Olalım
Şanlıurfa Valiliği öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şanlıurfa İl Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) işbirliğinde hayata geçirilen “Birbirimize Misafir Olalım” projesi kapsamında kentte yaşayan öğrenciler kırsaldaki hayatı yakından görmek üzere Kırkpınar kırsal Mahallesinde yaşayan arkadaşlarına misafir oldu.
​Türkiye’de Çocuk Doğurma Oranında 1. Sıradayız
​Türkiye’de Çocuk Doğurma Oranında 1. Sıradayız
Türkiye’nin doğurgalık hızının araştırıldığı çalışmada Şanlıurfa 4,29 ile birinci sıraya yerleşti.
​Mehmet Sabri Çelik Bakanlıkta! Sözünü Alıp Urfa’ya Döndü
​Mehmet Sabri Çelik Bakanlıkta! Sözünü Alıp Urfa’ya Döndü
Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Harran Üniversitesi içinde kurulacak 5 bin kişilik erkek yurtlarının ilk 2 bin kişilik etabı için Gençlik ve Spor Bakanı ile görüştü.
Urfa'ya Uçuşlar Artacak
Urfa'ya Uçuşlar Artacak
Şanlıurfa Milliyetçi Hareket partisi Milletvekili İbrahim Özyavuz, Şanlıurfa’ya uçak seferlerinin artırıldığın müjdesini verdi.
Özyavuz, Harran Yıllardır Yanlış Yönetiliyor
Özyavuz, Harran Yıllardır Yanlış Yönetiliyor
Cumhur İttifakı Adayı Mahmut Özyavuz, “Harran'da yıllardır yapılan yanlış yönetimlerin ceremesini çekiyoruz.” Diyerek açıklamalarda bulundu.
Urfa'da 2.500.000 Dönümde Pamuk Ekimi Yaparak Türkiye Pamuğunun Yaklaşık % 45' ini Üretmektedir
Urfa'da 2.500.000 Dönümde Pamuk Ekimi Yaparak Türkiye Pamuğunun Yaklaşık % 45' ini Üretmektedir
Şanlıurfa yaklaşık 2.500.000 dönümde pamuk ekimi yaparak Türkiye pamuğunun yaklaşık % 45' ini üretmektedir.
Halil Özcan, Bu Adamın Peşinden Gidilmez
Halil Özcan, Bu Adamın Peşinden Gidilmez
Ak Parti'den aday gösterilmeyen Harran’ın mevcut Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz geçen günlerde yaptığı açıklamada “Seçilirsem AK Parti'ye geçeceğim” demişti. Özyavuz’un bu sözleri üzerine TBMM idare amiri ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Dr. Halil Özcan Halil Özcan’dan açıklama geldi.
​Kurtulmuş Hangi Urfalı Siyasetçiye Bremen Mızıkacısı Benzetmesi Yaptı?
​Kurtulmuş Hangi Urfalı Siyasetçiye Bremen Mızıkacısı Benzetmesi Yaptı?
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin açıklaması üzerine, “Biz, MHP ile yaptığımız ittifakı göğsümüz gere gere söylüyoruz. Hem ittifak yapıyorsun, hem ittifak ‘yapmadın’ diyorsun. Bu ittifakın, Bremen Mızıkacıları ittifakı olduğunu bundan daha iyi ortaya koyan bir şey yok” dedi. Numan Kurtulmuş bu sözleri ile beraber Şanlıurfa’daki siyasetçilerden birine gönderme yaptı.
​Son Dakika! Şanlıurfa’da Aşiret Üyeleri Arazi Kavgasına Girdi
​Son Dakika! Şanlıurfa’da Aşiret Üyeleri Arazi Kavgasına Girdi
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde husumetli iki aşirete mensup üyeleri arasında kavga çıktı. Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada, 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
​Şanlıurfa’da 15 Bin Kişilik Aşiret AK Parti’ye Desteğini Açıkladı
​Şanlıurfa’da 15 Bin Kişilik Aşiret AK Parti’ye Desteğini Açıkladı
​Türkiye’de Çocuk Doğurma Oranında 1. Sıradayız
​Türkiye’de Çocuk Doğurma Oranında 1. Sıradayız
Halil Özcan, Bu Adamın Peşinden Gidilmez
Halil Özcan, Bu Adamın Peşinden Gidilmez
​Son Dakika! Çatışma Çıktı! İki Asker Şehit, 8 Asker Yaralı
​Son Dakika! Çatışma Çıktı! İki Asker Şehit, 8 Asker Yaralı
Advert
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
Advert
Advert
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
7°C / 3°C
Durum
Kuvvetli Yağmurlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:04
Güneş
06:25
Öğle
12:40
İkindi
16:02
Akşam
18:43
Yatsı
19:58
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
Advert
ANKET
TÜMÜ

﻿