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Bu haber 18 Mart 2019 20:00:05 Tarihinde eklenmiştir.

​ŞURKAV’dan Kültür Konferansı

Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) “Gençlerle Kültür ve Sanat Buluşmaları” etkinlikleri kapsamında bu yıl Şanlıurfa Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerine, kültür sanat gezileri, konferanslar ve resim yarışmaları gibi etkinlikler düzenliyor.

​ŞURKAV’dan Kültür Konferansı

Kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında düzenlenen konferanslardan biri de, 20 Mart 2019 Çarşamba günü saat 14.00’te Kazancı Bedih Güzel Sanatlar Lisesi konferans salonunda verilecek. Yazar Avukat Cüneyd Altıparmak’ın konuşmacı olarak katılacağı konferansta, “Kültür Neden Önemlidir” konusuna ışık tutulacak.
 

Kültür Sanat Faaliyetleri Devam Ediyor

ŞURKAV, gerçekleştirdiği etkinliklerle; öğrencilerin merak sahibi, araştırmacı, entelektüel niteliklerini öne çıkarmak ve nitelikli bilgi edinilmesini sağlayarak, Şanlıurfa Kent ve Kültür hayatının bilinmesine, milli manevi, kültürel değerlerin tanınmasına, benimsenmesine, geliştirilmesine ve bu değerlerin korunarak gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlanmasın, insani ve kültürel değerlere karşı duyarlılık ve farkındalık oluşturularak toplumsal dayanışma ve bütünleşmeye, öğrencilerin ders dışı kültür ve sanat faaliyetlerinde bulunmalarına fırsat tanınmasını hedefliyor. 
Faaliyetler kapsamında, öğrencilere ilimizin kültürel değerlerinin tanıtıldığı gezilerin yanı sıra, alanında uzman kişilerin sohbetleri ile kültür sanat faaliyetleri devam ediyor. 



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​ŞURKAV’dan Kültür Konferansı
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