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Bu haber 18 Mart 2019 19:30:34 Tarihinde eklenmiştir.

​Başkan Güven, Çanakkale Bir Milletin Nasıl Birlik Olduğunun İfadesidir

AK Parti Şanlıurfa Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven, Çanakkale zaferinin 104. Yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

​Başkan Güven, Çanakkale Bir Milletin Nasıl Birlik Olduğunun İfadesidir

AK Parti Şanlıurfa Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven, yayınladığı mesajda Çanakkale zaferinin bir milletin nasıl birlik olduğunun ifadesi olduğunu söyledi.


Çanakkale zaferinde kahramanlığın, imanın, direnişin, azmin örneklerinin sergilendiğini de ifade eden Güven ‘’Tarihimize altın harflerle yazılan büyük zaferin, büyük destanın yıl dönümünde aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Çanakkale deniz zaferi tarihe sığmayacak kadar büyük, anlamlı ve değerlidir. İslam’ın son kalesi Türkiye’nin destanıdır. Bu destan birlik ve beraberlik ruhunu tüm dünyaya sergileyen bir hakikattir. Bu güzel cennet vatanı bizlere emanet eden ecdadımıza karşı büyük bir minnet duygusu içerisindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, tüm hemşehrilerime saygılımı iletiyorum’’ dedi.


Editör: Bahar Yüksel


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