​Harran Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı Yaptı

Türkiye’nin Çeşitli Bölgelerinde Aynı Sınav Yapıldı

Rektör, Öğrencilere Başarılar Diledi

Suriye'de Cerablus ve El-Bab'da, Somali Somaliland Hergeisa’da ve Türkiye’nin çeşitli illerinde, Cumartesi günü saat 14:00’te tüm sınav bölgelerinde aynı anda başlayan sınavda, 4 Bin 800 öğrenci ter döktü.Yapılan sınavın 18 Mayıs’ta ikincisinin yapılacağını, bu sınavda başarılı olamayanların Mayıs ayındaki sınava müracaat edebileceklerini açıklayan Harran Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Öğretim Görevlisi Abdulkadir Aydın, “Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde ve yurt dışında bazı bölgelerde bu sınavı yapıyoruz. Hatay, Mersin, İstanbul, Suriye'nin Cerablus, El-Bab kentlerinde ayrıca Somali Somaliland Hergeisa’da da aynı sınavı yaptık. YÖS sınavı iki aşamalı olarak yapılıyor. Sınav sonucunda başarılı olan öğrenciler Türkiye’de yaklaşık 70 üniversiteye yerleşebilecekler. Harran Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan, basılan ve değerlendirilen bir sınav olması bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Sınav kitapçığında sorular, Arapça, İngilizce ve Türkçe olarak hazırlandı. Ülkemizde ve yurtdışında kendi alanlarında çok başarılı öğrenciler bulunuyor. Her insanın okuma hakkı olduğundan, bu beyinlerin, hem ülkemize hem de kendi ülkelerine katkıda bulunmasını arzuluyoruz” dedi.Osmanbey Kampüsünde yapılan YÖS sınavı öncesi sınıfları tek tek dolaşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Çiğdem, sınava giren öğrencilerle ilgilenerek onlara başarılar diledi.Editör: Bahar Yüksel