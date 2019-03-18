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Bu haber 18 Mart 2019 19:00:21 Tarihinde eklenmiştir.

​Harran Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı Yaptı

Harran Üniversitesi’nin girişimleriyle Suriye, Somali ve Türkiye’nin çeşitli illerinde Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) yapıldı.

​Harran Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı Yaptı

Suriye'de Cerablus ve El-Bab'da, Somali Somaliland Hergeisa’da ve Türkiye’nin çeşitli illerinde, Cumartesi günü saat 14:00’te tüm sınav bölgelerinde aynı anda başlayan sınavda, 4 Bin 800 öğrenci ter döktü.




 

Türkiye’nin Çeşitli Bölgelerinde Aynı Sınav Yapıldı

Yapılan sınavın 18 Mayıs’ta ikincisinin yapılacağını, bu sınavda başarılı olamayanların Mayıs ayındaki sınava müracaat edebileceklerini açıklayan Harran Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Öğretim Görevlisi Abdulkadir Aydın, “Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde ve yurt dışında bazı bölgelerde bu sınavı yapıyoruz. Hatay, Mersin, İstanbul, Suriye'nin Cerablus, El-Bab kentlerinde ayrıca Somali Somaliland Hergeisa’da da aynı sınavı yaptık.  YÖS sınavı iki aşamalı olarak yapılıyor. Sınav sonucunda başarılı olan öğrenciler Türkiye’de yaklaşık 70 üniversiteye yerleşebilecekler. Harran Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan, basılan ve değerlendirilen bir sınav olması bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Sınav kitapçığında sorular, Arapça, İngilizce ve Türkçe olarak hazırlandı. Ülkemizde ve yurtdışında kendi alanlarında çok başarılı öğrenciler bulunuyor. Her insanın okuma hakkı olduğundan, bu beyinlerin, hem ülkemize hem de kendi ülkelerine katkıda bulunmasını arzuluyoruz” dedi.




 

Rektör, Öğrencilere Başarılar Diledi

Osmanbey Kampüsünde yapılan YÖS sınavı öncesi sınıfları tek tek dolaşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Çiğdem, sınava giren öğrencilerle ilgilenerek onlara başarılar diledi.


Editör: Bahar Yüksel
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​Harran Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı Yaptı
​Harran Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı Yaptı
Harran Üniversitesi’nin girişimleriyle Suriye, Somali ve Türkiye’nin çeşitli illerinde Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) yapıldı.
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