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Bu haber 18 Mart 2019 16:30:54 Tarihinde eklenmiştir.

​Hazine Bakan Yardımcısı Şanlıurfa’da

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında geldiği Şanlıurfa’da çeşitli ziyaretler gerçekleştiriyor.

​Hazine Bakan Yardımcısı Şanlıurfa’da

- Şanlıurfa'da Nureddin Nebati rüzgarı 
- Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati Şanlıurfa çeşitli ziyaretler gerçekleştiriyor 
- Nebati Şanlıurfa’da seçim çalışması yürütüyor 



 

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Seçim Çalışmaları İçin Şanlıurfa'da

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, 31 Mart Yerel Seçim alışmalarını memleketi Şanlıurfa’da yürütüyor. Yaklaşık bir hafta önce geldiği Şanlıurfa’da AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül’e destek çalışmaları yürüten Nebati, sivil toplum kuruluşlarından, meslek odalarına kadar bir çok ziyaret gerçekleştirdi. Çeşitli açılışlara da katılan Nebati, merkezde olduğu kadar ilçeleri de gezerek vatandaşlarla görüştü. Şanlıurfa'da Organize Sanayi Bölgemizdeki firmaları ziyaret eden Nebati, Şanlıurfa'daki istihdam seferberliğinin 2019'da da son hızla devam edeceğini vurguladı. Şanlıurfa'da 2002 öncesinde sadece bir tane olan Organize Sanayi Bölgesini 5'e çıkarttıklarını söyleyen Nureddin Nebati, buralarda 20 bin kişinin istihdam edildiğini vurguladı. Şanlıurfalılara bir de müjde veren Nebati, 40 bin kişiye daha istihdam sağlayacak olan 5 sanayi bölgesinin daha Şanlıurfa’ya geldiğini açıkladı. 




 

Çocuklarla buluşarak hediye verdi 

İlçe ziyaretleri kapsamında Viranşehir’e giden Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, İMKB İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Kurum ziyaretlerinin yanı sıra halkla da buluşan nebati, vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözümleri noktasında talimatlar verdi. Ticaret ve Sanayi Odasında iş dünyası ve STK temsilcileri ile bir araya gelen Nebati, sektörün sorunlarını görüştü. Şanlıurfa'daki 2. Evlilik ve Mobilya Fuarının açılışını gerçekleştiren Nebati, yaklaşık 120 firmanın katılım sağladığı fuarın bereket ve rızk getirmesini diledi. Eğitim sektörünün temsilcileriyle de bir araya gelen Nebati, Memur-Sen ev sahipliğinde Eğitim-Bir-Sen ve çeşitli STK temsilcilerimiz ile bir araya geldi. 28. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği ev sahipliğinde Kooperatif başkanlarıyla görüşen Nebati, Şanlıurfa Ticaret Borsasını da ziyaret etti. ASKON ve TÜMSİAD Şanlıurfa Şubelerini de ziyaret eden Nebati, Ticaret ve Ekonomi Kulübüne de bir ziyaret gerçekleştirdi. Kırsal bölgelerde Şanlıurfa ekonomisine büyük katkı sağlayan Karaali’yi ziyaret eden Nebati, seracılarla görüştü. 






Editör: Bahar Yüksel
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