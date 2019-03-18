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Bu haber 18 Mart 2019 17:00:31 Tarihinde eklenmiştir.

Türkiye’ye de Geldi! 2 bin 500 Kişiye İş Kapısı

İSVEÇ merkezli Securitas şirketinin bu yıl Türkiye'de büyüme kararı vermesinden sonra çalıştırılacak kişi sayısı açıklandı. Şirketin alacağı personel sayısı ise tam 2 bin 500 kişi olarak belirlendi.

Türkiye’ye de Geldi! 2 bin 500 Kişiye İş Kapısı

İSVEÇ'te 1934'te kurulan Securitas, Türkiye'deki büyüme projesinde çoğunluğun Marmara bölgesinde olması ile beraber Türkiye’nin birçok kentinde toplan 2 bin 500 kişiyi işe alacak.


75 ilde 11 Bölge Müdürlüğü yaklaşık 20 bin çalışanı ile güvenlik hizmeti sunan Securitas Türkiye, güvenlik sektöründe sürdürülebilir iş gücüne yönelik birbirinden önemli projeleri hayata geçiriyor.


 

Kadın istihdamı önceliğimiz

Türkiye'de kadın çalışan oranının oldukça düşük olduğunu ifade eden şirket yetkilileri, istihdam önceliğinin kadınlardan yana olduğunu söyledi.


Editör: Bahar Yüksel



 
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Ekonomi
Türkiye’ye de Geldi! 2 bin 500 Kişiye İş Kapısı
Türkiye’ye de Geldi! 2 bin 500 Kişiye İş Kapısı
İSVEÇ merkezli Securitas şirketinin bu yıl Türkiye'de büyüme kararı vermesinden sonra çalıştırılacak kişi sayısı açıklandı. Şirketin alacağı personel sayısı ise tam 2 bin 500 kişi olarak belirlendi.
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