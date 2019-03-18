Türkiye’ye de Geldi! 2 bin 500 Kişiye İş Kapısı

Kadın istihdamı önceliğimiz

İSVEÇ'te 1934'te kurulan Securitas, Türkiye'deki büyüme projesinde çoğunluğun Marmara bölgesinde olması ile beraber Türkiye’nin birçok kentinde toplan 2 bin 500 kişiyi işe alacak.75 ilde 11 Bölge Müdürlüğü yaklaşık 20 bin çalışanı ile güvenlik hizmeti sunan Securitas Türkiye, güvenlik sektöründe sürdürülebilir iş gücüne yönelik birbirinden önemli projeleri hayata geçiriyor.Türkiye'de kadın çalışan oranının oldukça düşük olduğunu ifade eden şirket yetkilileri, istihdam önceliğinin kadınlardan yana olduğunu söyledi.Editör: Bahar Yüksel