Şehit Aileleri de Oradaydı

Erin, Beraberindekilerle Dua Etti

- Çanakkale Zaferinin yıldönümünde şehitler anıldı- Şehit kabirlerine karanfil bırakıldıOsmanbey’deki yeni şehitlikte düzenlenen törene, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Açar, milletvekilleri, kaymakamlar, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı. Şehitlik anıtına çelenklerin sunumu, şehitlerin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.Törenin ardından Vali Erin ile beraberindekiler, Bediüzzaman Aile Mezarlığı’ndaki askeri şehitliği de ziyaret ederek dua etti, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.Editör: Bahar Yüksel