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Bu haber 18 Mart 2019 15:15:50 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Futbolcu Cinsel Organını Gösterdi

Şanlıurfa’da oynanan Şanlıurfa Gençlerbirliği - Siverek Belediyespor karşılaşmasında taraftara sinirlenen bir futbolcu tribünlere cinsel organını gösterdi. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, olayla ilgili soruşturma başlattı.

​Şanlıurfa’da Futbolcu Cinsel Organını Gösterdi

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz cumartesi günü kentte oynanan Şanlıurfa Gençlerbirliği - Siverek Belediyespor karşılaşmasında yaşandı. Süper Amatör Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren iki takım Eyyübiye Yenice Stadı'nda saat 15.00’te karşı karşıya geldi. Maç 0-0 bitti. Maçın sonunda Siverek Belediyespor 1 puan farkla şampiyon oldu. Taraftarlar, Şanlıurfa Gençlerbirliği'nin 5 numaralı futbolcusu Mahmut Onur Toprak’a tepki gösterirken futbolcu Mahmut Onur Toprak da saha içinde Siverek taraftarının bulunduğu tribüne yönelerek şortunu indirip cinsel organını gösterdi. Yaşananlar karşısında şoke olan seyirciler o anları cep telefonu ile kaydetti. 



 

Şikayette Bulunuldu

Olayın ardından Siverek Belediyespor Taraftar Derneği Başkanı Onur İşbilen, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na görüntüler ile beraber şikayette bulundu. Şikayeti kabul eden federasyon, soruşturma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 


Editör: Bahar Yüksel
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Spor
​Şanlıurfa’da Futbolcu Cinsel Organını Gösterdi
​Şanlıurfa’da Futbolcu Cinsel Organını Gösterdi
Şanlıurfa’da oynanan Şanlıurfa Gençlerbirliği - Siverek Belediyespor karşılaşmasında taraftara sinirlenen bir futbolcu tribünlere cinsel organını gösterdi. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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