​Şanlıurfa’da Birbirimize Misafir Olalım

Kırsal Mahallelerde Yaşayan Arkadaşlarına Misafir Oldular

Proje Nisan Ayında da Devam Edecek

Projenin ilk kafilesi olan Kırkpınar Ortaokulu öğrencileri kent merkezindeki arkadaşlarına misafir olarak Şanlıurfa’da Arkeoloji ve Mozaik Müzesi, Balıklıgöl ve Göbeklitepe gibi Şanlıurfa’nın tarih ve kültürünü yakından görme fırsatını buldu.Projenin devamında Şanlıurfa’daki öğrenciler, Kırkpınar kırsal Mahallesine giderek orada yaşayan arkadaşlarına misafir oldu. Kırkpınar Ortaokulu bahçesinde kentten gelen arkadaşlarını karşılayan öğrenciler sonrasında evlerinde arkadaşlarını ağırlayıp aynı çatı altında aynı sofrayı paylaştı.Arkadaşlarına kırsal mahalle yaşantısı ile ilgili bilgi verip, köy içerisinde gezdirerek köylerini tanıtan ev sahibi öğrenciler, mutluluklarını dile getirerek, bu projeyle yeni arkadaşlar edinmelerine ve yaşadıkları bölgeyi tanımalarına fırsat verdikleri için projede emeği geçenlere teşekkür etti.Projenin, Mart ve Nisan aylarında toplam 4 kafile ile devam belirtildi.Editör: Bahar Yüksel