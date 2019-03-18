​Kick Boks İl Seçmeleri Sona Erdi

İl Seçmelerine katılmayan sporcular Türkiye Şampiyonasına gidemeyecekler

Şanlıurfa Kick Boks İl Seçmeleri birbirinden heyecanlı müsabakalara sahne oldu. İl Seçmelerine Dünya Şampiyonu Yıldırım Oğuz Avrupa Şampiyonu Mevlana Altuntaş ve Milli sporcularla beraber Türkiye Şampiyonları da katıldı.Kick Boks İl Temsilcisi ve Milli Takım Teknik Direktörü Murat Akaltun paptığı Açıklamada; “Öncelikle Şanlıurfa kick boks il seçmelerine katılım gösteren bütün sporcularımız ya antrenörlerimiz ya kulüplerimize ve ailelerimize teşekkür ediyorum. Gayet güzel bir ortamda centilmence İl seçmelerimizi Gerçekleştirdik. Buradaki temel amacımız kick boks branşımızı rekabet ortamını gerçekleştirmek ve başarı çıtamızı daha yukarılara çıkarabilmek adına önemli bir adım attık. Daha önce de belirttiğimiz gibi il seçmeleri bizim için çok önemli çünkü burada bir hakkaniyet konusu. Hak eden sporcularımız Şanlıurfa’yı temsil edecek ve Türkiye şampiyonalarına gitmelerini sağlamak il seçmelerinden geçiyor. Bugün İl seçmelerimize Avrupa Şampiyonu, Dünya şampiyonu, Balkan şampiyonu, Milli Sporcular ve Türkiye şampiyonu olan bütün sporcularımız katılım gösterdiler. Çünkü il seçmelerine katılmayan sporcularımız Türkiye Şampiyonası’na gidemeyeceklerdir. Önce il seçmelerine katılıp orada başarılı olacaklar akabinde de Türkiye şampiyonalarında Şanlıurfa’mızı en iyi şekilde temsil edeceklerdir. Ahenk içerisinde Geçen il seçmelerimize Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.” dediEditör: Bahar Yüksel