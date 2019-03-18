Sayık, MHP’nin Yeri Cumhur İttifakıdır

31 Mart yerel seçimlerinde ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesi ve Haliliye Belediye Başkan adaylarını Cumhur İttifakı çerçevesinde canla başla çalışarak destekleyerek Cumhur İttifakını Zafere taşıyacaklarını söyledi.MHP Haliliye İlçe Başkanı Sn. Mahmut Sayık; “mahalle ve esnaf ziyaretlerinde yeni kapı ruhunun yaşatıldığı Cumhur İttifakı fikrinin önemini günümüz Türkiye’si için bu birlik ve beraberliğin olmazsa olmaz olduğunu, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Liderim Sayın Devlet Bahçeli beyefendinin birlikteliğinin Büyük ve Güçlü Türkiye için birbaşlangıç olduğunu 2023 ve 2071 hedeflerinin bu birliktelikle atıldığını seçmene aktardığını değindi”MHP HALİLİYE İLÇE BAŞKANI MAHMUT SAYIK; açıklamasının devamında“Seçim startının verildiği ilk günden bu yana tüm teşkilatlarımızla sahaya indik. Milletvekilimiz ve teşkilatımız ile birlikte sahada Şanlıurfalılarla kucaklaştık."Bölge halkıyla buluşup hem sorunlarını dinliyoruz, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin ülke siyasetine yön veren stratejilerini anlatıyoruz" Hepinizin bildiği gibi zorlu bir süreçten geçtik. MHP her zaman çetin işlere talip olmuştur. Bu dönemde bizi yok edip parçalamak istediler. Biz dualı bir davayız. Bize zarar vermek için uğraşan yapı dağılacaktır. Bunu 31 Mart’ta da göreceğiz. Biz her zaman liderimiz Devlet Bahçeli’nin izinden yürüdük. Vatanı dağıtmak bölmek isteyenler karşılarında hep bozkurtları, Asenaları gördü. Biz bilge bir liderle yürümekten gururluyuz. 31 Mart seçimlerine çok az bir süre kaldı. Vatanına milletine hainlik yapanları gördüğümüz bu süreçte, vatana hizmet edenleri de gördük. Hiçbir ülkücü vatan hainleri ile bir arada olmaz. 31 Mart’ta elinin gideceği yer CUMHUR İTTİFAKI’nın üstüdür. Şanlıurfa Şanlı bir şehirdir. Şanlıurfa insanı düşmana toprağını teslim etmemiştir, bu vatan hainlerine oy da vermez. MHP’nin yeri Cumhur İttifakı’dır. Diğer tarafta zillet ittifakı vardır. Türk Milleti, Şanlıurfa’lı kardeşlerimiz o zillet ittifakına gereken dersi vererek, büyük bir destan yazacaklardır. Cumhur ittifakı olarak Türkiye'de milletin birliğini ve beraberliğini zaferle neticelendireceğiz Allah’ın izniyle.” Dedi.Editör: Bahar Yüksel