​Başkan Adayı Hekimoğlu’ndan Çanakkale Zaferi Mesajı

Saadet Partisi Haliliye Belediye Başkan Adayı Eczacı Mustafa Hekimoğlu mesajında, "Yüce Türk milletini yok etmeye ve Türk vatanını istilaya kalkışan, dönemin en güçlü devletlerine karşı, büyük Türk milletinin ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin Çanakkale'de vermiş olduğu eşsiz mücadelenin ve kazandığımız zaferin yıl dönümünü kutlamanın gurur vemutluluğunu yaşıyoruz. Çanakkale Zaferi, hiç kuşkusuz sonuçları itibarıyla tarihin akışını ve her şeyden önemlisi Türk ulusunun kaderini değiştiren önemli bir başarıdır. Çanakkale Zaferi, vatanın bütünlüğü ve ulusun bağımsızlığı söz konusu olduğunda, Türk milletinin neleri başarabileceğinin en güzel kanıtıdır. Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı gibi büyük zaferlerin altına imza atan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.Türkiye'nin birlik ve beraberliğine, bu ülkeyi zenginleştiren bütün renklerine aşkla bağlıyız. Türkiye'nin büyüklüğüne inanmayanlar, aydınlık geleceği Türkiye'ye yakıştıramayanlar, gelip burada şehitlerimizin kabirleriyle çizilmiş bu memleket haritasına iyi baksınlar. Türkiye'yi güçlü kılanın ne olduğunu, bu milletin taşıdığı cevherin ne olduğunu iyi anlasınlar.Saadet Partisi Haliliye Belediye Başkan Adayı Eczacı Mustafa Hekimoğlu, Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere, komutanından erine kadar bu mücadeleye iştirak eden bütün kahramanlarımızı, özgürlük ve bağımsızlığımız uğruna hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden azizi şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerken, hayatta olan kahraman gazilerimizi bir kez daha şükranla anar, büyük Türk milletinin ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bu anlamlı günlerini kutlarım" dedi.Editör: Bahar Yüksel