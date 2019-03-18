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Bu haber 18 Mart 2019 11:49:00 Tarihinde eklenmiştir.

Dövülerek Öldürüldü, Cesedi Yol Kenarında Bulundu

Dövülerek öldürülen 35 yaşlarındaki bir kişinin cesedi yol kenarında bulundu.

Dövülerek Öldürüldü, Cesedi Yol Kenarında Bulundu

- Döverek öldürüp yol kenarına attılar 
- Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 35 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu 

Edinilen bilgiye göre, Yeşiltepe Zöhre Mezarlığı üst tarafında ilçeye bağlı Karakütük köyü sınırları içerisinde yolun kenarında hareketsiz şekilde yatan kişiyi görenler durumu hemen jandarmaya bildirdi.
 
 

Sert Bir Cisimle Vurularak Öldürülmüş

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede yerde hareketsiz haldeki kişinin öldüğünü tespit etti. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemede üzerinden kimlik çıkmayan ve kim olduğu henüz tespit edilemeyen 35 yaşlarındaki kişinin cesedinde yapılan ilk bulgulara göre dövülerek ve sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü, ardından yol kenarına bırakıldığı tespit edildi. 
 

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset, cenaze aracıyla kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
 
 
 
 
Editör: Bahar Yüksel
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Asayiş
Dövülerek Öldürüldü, Cesedi Yol Kenarında Bulundu
Dövülerek Öldürüldü, Cesedi Yol Kenarında Bulundu
Dövülerek öldürülen 35 yaşlarındaki bir kişinin cesedi yol kenarında bulundu.
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