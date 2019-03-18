​Serhat Erdem Yaşam Park'da Yok Olan 50 Dönümün Hesabını Sordu

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50 dönüm kimin zimmettine geçirildi?

Serhat Erdem Yaşam Park'da Yok Olan 50 Dönümün Hesabını SorduBağımsız Aday Serhat Erdem uzun yıllardır yapımı devam eden ancak bir türlü bitirilemeyen ve en sonunda belediyenin el attığı Yaşamparkın arsasından 50 dönümün yani 50 Bin metrekarenin hesabını sordu.Karaköprü Belediye Bağımsız Belediye Başkan Adayı Serhat Erdem, Karaköprü Belediyesinin vizyon projesi olan Yaşampark ile ilgili çok büyük bir iddia ortaya attı. Erdem, imar planında ve belediyenin kendi projesinde Yaşamparkın 160 dönüm olduğunu ancak daha sonra bunun 50 dönümünün ortadan kaybolduğunu söyledi. Bu 50 dönümlük devasa arsanı akıbetini soran Erdem, “Yetkili kişilerden cevap bekliyoruz.“ dedi.Dört yıllık belediye meclis üyeliği döneminden bu yana belediyede dönen bütün kirli planları oraya belgeleri ile sunana Serhat Erdem Başkan adaylığı sürecinde de aynı şekilde çalışıyor. Halkın malının vakıf malı olduğunu ve bunun kimseye yedirmeyeceğini söyleyen Serhat Erdem, “Siz kimin malını kime peşkeş çekiyorsunuz, belediye kimsesin zimmetinde olan bir kurum değildir. Serhat Erdem yaşadığı sürece bu kirli işleri ortaya koyacak.”dediSosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Normal şartlarda 160 dönüm olan Yaşamparkın 110 dönüm alana indirildiğini ve diğer 50 dönümün kimin zimmettine geçirildiğini soruna Erdem ayrıca, “Yaşamparkta yapılması planlanan her şey yapıldı mı yapılmadı mı, Belediyenin kalan eksik bölümleri kendi kasasından yaptığı doğru mudur?” diye de sordu.Editör: Bahar Yüksel