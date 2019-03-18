​Türkiye’de Çocuk Doğurma Oranında 1. Sıradayız

Türkiye doğurganlık hızı araştırmalarında sona gelindi. Yapılan araştırmalarda Türkiye illeri arasında doğurganlık hızının en yüksek olduğu il Şanlıurfa oldu.
Türkiye’nin toplam Doğurganlık Hızı Kaçtır?Toplam doğurganlık hızı; bir kadının, doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda yaşayacağı ve belirli yaşa özel doğurganlık hızını takip edeceği varsayımı altında doğurabileceği ortalama canlı doğan çocuk sayısıdır. Türkiye'nin toplam doğurganlık hızı 2,07 olarak belirlendi
Doğuranlık Hızının En Yüksek Olduğu İller4,29 ile Şanlıurfa;
3,72 ile Şırnak
3,60 ile Ağrı oldu.
Türkiye’nin Toplam Doğurganlık Hızıİstanbul'da 1,79;
Ankara'da 1,71
İzmir'de 2,07
Toplam Doğurganlık Hızının En Düşük Olduğu İller1,31 ile Gümüşhane;
1,45 ile Bartın;
1,46 ile Edirne ve 1,48
Zonguldak
Editör: Bahar Yüksel
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