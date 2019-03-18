​Türkiye’de Çocuk Doğurma Oranında 1. Sıradayız

Türkiye’nin toplam Doğurganlık Hızı Kaçtır?

Doğuranlık Hızının En Yüksek Olduğu İller

Türkiye’nin Toplam Doğurganlık Hızı

Toplam Doğurganlık Hızının En Düşük Olduğu İller

Türkiye doğurganlık hızı araştırmalarında sona gelindi. Yapılan araştırmalarda Türkiye illeri arasında doğurganlık hızının en yüksek olduğu il Şanlıurfa oldu.Toplam doğurganlık hızı; bir kadının, doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda yaşayacağı ve belirli yaşa özel doğurganlık hızını takip edeceği varsayımı altında doğurabileceği ortalama canlı doğan çocuk sayısıdır. Türkiye'nin toplam doğurganlık hızı 2,07 olarak belirlendi4,29 ile Şanlıurfa;3,72 ile Şırnak3,60 ile Ağrı oldu.İstanbul'da 1,79;Ankara'da 1,71İzmir'de 2,071,31 ile Gümüşhane;1,45 ile Bartın;1,46 ile Edirne ve 1,48ZonguldakEditör: Bahar Yüksel